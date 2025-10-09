Moaştele Sf. Grigorie Palama, aduse la Iaşi. Ce minuni a săvârşit Episcopul Tesalonicului

Arhiepiscopul Tesalonicului s-a născut în 1296, la Constantinopol și a rămas de mic orfan de tată. Sursa foto: basilica.ro

Moaștele Sfântului Grigorie Palama, episcopul Tesalonicului cunoscut pentru învățăturile sale teologice și pentru minunile atribuite mijlocirii sale, au fost aduse la Iași. Evenimentul a atras mii de credincioși veniți să se închine și să aducă rugăciuni celui considerat făcător de minuni și mare apărător al credinței ortodoxe. Racla cu sfintele moaște este așezată la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, unde pelerinii se pot închina până la încheie la încheierea manifestărilor religioase prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătorită în calendarul ortodox pe 14 octombrie. Cei care merg la pelerinajul din inima Moldovei sunt sfătuiţi să aibă mâncare la ei, întrucât nu sunt magazine în zonă.

Moaştele Sf. Grigorie Palama, aduse la Iaşi pentru pelerinajul Sf. Parascheva

Sfintele moaște ale Sfântului Grigorie Palama au fost aduse din Grecia de o delegație a Mitropoliei Tesalonicului, în semn de comuniune duhovnicească între cele două Biserici surori.

Racla a fost întâmpinată cu flori și cântări de sute de preoți și credincioși, care au însoțit procesiunea până la Catedrala Mitropolitană din Iași. Acolo, moaștele au fost așezate lângă cele ale ocrotitoarei Moldovei, Sfânta Cuvioasă Parascheva, în baldachinul special amenajat spre închinarea pelerinilor veniți din toată țara, potrivit basilica.ro.

Sfântul Grigorie Palama este prăznuit în fiecare an pe 14 noiembrie și este cunoscut drept unul dintre cei mai mari teologi ai secolului al XIV-lea. Scrierile sale despre rugăciunea inimii și lumina dumnezeiască necreată au avut o influență profundă asupra spiritualității ortodoxe.

Prezența cinstitelor sale moaște la Iași este considerată de mulți credincioși o binecuvântare aparte, mai ales în contextul celui mai mare pelerinaj religios din România.

Cine a fost Sfântul Grigorie Palama şi ce minuni a săvârşit

Sfântul Grigorie Palama s-a născut în 1296, în Constantinopol, într-o familie nobilă și credincioasă. De tânăr, a ales calea monahală și s-a retras la Muntele Athos, unde s-a dedicat rugăciunii și studiului Sfintei Scripturi. A fost un mare apărător al credinței ortodoxe, cunoscut pentru teologia sa despre "lumina dumnezeiască necreată" – lumina harului prin care omul poate ajunge la comuniune directă cu Dumnezeu.

Potrivit sursei citate, în anul 1347, Grigorie Palama a fost ales arhiepiscop al Tesalonicului, păstorind cu înțelepciune și smerenie într-o perioadă plină de frământări politice și religioase. A devenit un model de credință și echilibru, iar învățăturile sale despre rugăciunea inimii și viața duhovnicească au fost preluate de generații întregi de monahi și teologi.

Tradiția bisericească vorbește despre numeroase minuni săvârșite de Sfântul Grigorie Palama, atât în timpul vieții, cât și după trecerea sa la Domnul. Se spune că a vindecat bolnavi prin rugăciune, a alinat suferința celor aflați în necaz și a adus pace în familii și comunități aflate în conflict.

Mulți credincioși mărturisesc că, rugându-se cu credință Sfântului Grigorie, au primit ajutor în momente de cumpănă sau vindecări neașteptate.

Canonizat la doar nouă ani după moartea sa, Sfântul Grigorie Palama este considerat unul dintre cei mai mari teologi ai lumii ortodoxe. Biserica îl prăznuiește de două ori pe an: în Duminica a doua din Postul Mare și pe 14 noiembrie, zi în care credincioșii îi cinstesc viața, învățăturile și minunile care continuă să întărească credința celor ce îi cer mijlocirea.

Programul pelerinajului Sf. Parascheva 2025