Peste 100.000 de credincioși au trecut pe la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Unii au așteptat peste 12 ore la coadă

Racla cu sfintele moaşte va fi scoasă miercuri dimineaţă din Catedrală. Foto: Agerpres

Aproximativ 109.000 de pelerini s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost depusă de miercuri dimineaţă într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iaşi.

Alte 20.000 de persoane venite din toată ţara sau din străinătate pentru a se închina la racla cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva formează un rând de câţiva kilometri pe străzile din apropierea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

În preajma zilei de 14 octombrie, când se sărbătoreşte hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Iaşiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară şi unul dintre cele mai mari din Europa. La moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar şi la cele ale sfinţilor aduşi în pelerinaj special cu această ocazie vin să se închine atât ortodocşi, cât şi romano-catolici din ţară şi străinătate.

Credincioşii care vin zilele acestea la Iaşi în pelerinaj la Sf. Parascheva au prilejul de a se închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aduse, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de o delegaţie din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor Sfânta Vineri, este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, cât şi a sărmanilor. Ea a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea şi s-a născut în Epivat (azi Boiados), în Tracia, pe ţărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol.

Pelerinii se pot închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama

Credincioşii care vin zilele acestea la Iaşi în pelerinaj la Sfânta Parascheva au prilejul de a se închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aduse, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, de o delegaţie din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, potrivit Agerpres.

După primirea pe Aeroportul Iaşi, delegaţia din Grecia a fost condusă spre Catedrala Mitropolitană, pentru a aşeza moaştele sfântului ierarh lângă racla Sfintei Parascheva, care de câteva zile se află într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropolitană cu prilejul sărbătorii sfintei, considerată a fi ocrotitoarea Moldovei şi a celor săraci.

„După o tradiţie deja de decenii, de sărbătoarea Sfintei Parascheva sunt aduse spre bucuria credincioşilor sfinte moaşte din ţară sau din alte Biserici Ortodoxe surori. Anul acesta, pelerinii au bucuria să se înscrie la moaştele celui între sfinţi şi de Dumnezeu purtător Grigorie, Arhiepiscopul Tesalonicului. (...)

Anul acesta avem bucuria de a avea aici, între noi, pentru câteva zile, un mare apărător al dreptei credinţe, un mare ascet pentru mulţi ani în Sfântul Munte Athos. (...) Sfântul Grigorie Palama a influenţat foarte mult, prin ucenicii săi, viaţa monahală din teritoriile locuite de români. Mai întâi în zona de sud, în zona Olteniei, prin Sfântul Nicodim de la Tismana, apoi în Ardeal şi, bineînţeles, aici, în Moldova. (...) Se va adăuga rugăciunii noastre, a pelerinilor, va rămâne pentru câteva zile aici”, le-a spus IPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pelerinilor aflaţi în Curtea Mitropolitană.

De asemenea, IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, a declarat că invitaţia de a veni la Iaşi „este o dovadă a iubirii în Hristos pe care o au Bisericile surori între ele, în numele lui Hristos”.

„Vă mulţumim pentru că ne oferiţi binecuvântarea şi prilejul să ne închinăm la moaştele Sfintei Parascheva, să devenim şi noi participanţi la această mare minune a pelerinajului Sfintei împreună cu toţi închinătorii şi pelerinii care vin să se închine la această sărbătoare. Este o imagine emoţionantă, izbitoare, imaginea pe care am avut-o venind şi intrând în sfântul locaş, văzând rândul de pelerini. Este emoţionant să vedem mulţime multă de credincioşi care aşteaptă în timpul nopţii şi în condiţii climatice nu tocmai potrivite pentru multe ore, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva”, a transmis pelerinilor IPS Filoteos.

În cursul zilei de duminică, Slujba Liturgică va fi oficiată de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, şi de PS Nichifor Botoşăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

De la ora 19:00, raclele celor doi sfinţi vor fi scoase din Curtea Mitropolitană pentru a fi purtate în procesiunea "Calea Sfinţilor" pe străzile din centrul oraşului.