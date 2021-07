Sharon Stone, apariție de senzație la Cannes cu o creație Dolce&Gabbana. Actriţa în vârstă de 63 de ani a a captivat toate privirile

După anularea ediţiei din 2020, Festivalul de la Cannes a recuperat anul acesta întreaga sa splendoare ce l-a caracterizat încă de la înfiinţarea sa, când a devenit un eveniment asociat nu doar filmelor, ci şi marilor actori, ţinutelor haute couture şi bijuteriilor de lux.

În această notă şi-a făcut apariţia Sharon Stone, 63 de ani, într-o rochie creată de Dolce & Gabbana, într-o nuanţă intensă de bleu, cu o parte inferioară foarte amplă şi cu un ansamblu de flori multicolorate presărate de-a lungul rochiei..

Chiar şi coafura a fost una extravagantă, actriţa alegând să dea un aspect punk-ciufulit tunsorii ei pixie şi să completeze toată ţinuta cu o pereche de cercei candelabru.

Frumoasa blondă a folosit un fard de culoarea piersicii, care dă strălucire feței.

Ochii îi sunt conturați perfect printr-o linie de dermatograf, genele cu multe straturi de rimel, în timp ce sprâncenele sunt periate, iar golurile umplute cu un creion de sprâncene.



Pe pleoape, a folosit un fard auriu ce îi pune în valoare ochii albaștri.

Pentru buze, Sharon Stone a ales o culoare în ton cu rochia și bijuteriile sale, optând pentru un ruj roz, în nuanțe calde, ușor irizat.

Vedeta a postat pe instagram mai multe fotografii în care poartă ținuta spectaculoasă, afirmând că este rochia visurilor.

Născută pe 10 martie 1958, Sharon Stone a fost model profesionist și a renunţat la modă pentru a deveni actriţă şi producătoare de film. Ea s-a remarcat după ce a jucat alături de Arnold Schwarzenegger în thrillerul SF "Total Recall" din 1990 şi a devenit o vedetă de talie mondială cu rolul din thrillerul erotic "Basic Instinct" din 1992, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur.

Stone a fost nominalizată la Oscar şi a câştigat Globul de Aur la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal" datorită evoluţiei sale din "Casino" (1995), film regizat de Martin Scorsese.

Actrița a mai primit două nominalizări la Globul de Aur pentru rolurile din drama "Puternicii/ The Mighty" (1998) şi comedia "Muza/ The Muse" (1999). În 2004, ea a câştigat premiul Primetime Emmy pentru evoluţia sa din serialul "Cabinet de avocatură/ The Practice".

Sharon Stone a mai jucat în "Mascul necruţător/ Alpha Dog" (2006), "Bobby" (2006) şi, recent, în filmul biografic "Lovelace" (2013), dedicat actriţei de filme porno Linda Lovelace.

