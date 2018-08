Preşedintele Klaus Iohannis atacă dur Guvernul, după rectificarea bugetară prin care Administraţia Prezidenţială rămâne fără 10 milioane lei.

Prin vocea purtătorului de cuvânt, Mădălina Dobrovolschi, Preşedinţia acuză coaliţia de guvernare că sabotează activitatea de politică externă a preşedintelui Klaus Iohannis şi împiedică activitatea instituţiei prin constrângeri bugetare de natură politică.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a venit cu precizări pe tema motivului de a-i tăia 10 milioane de lei președintelui.

„Să spui că felul în care ți-ai alocat și sumele pe 2018, modul în care ai semnat contractele, mai ales felul în care cheltui banii, arăți practic că nu ai o experiență foarte bună în zona asta. De la an la an, din 2014 până astăzi cred că este singura structură publică căreia i s-a dublat bugetul pe care Guvernul l-a alocat. Cred că este singura unitate publică căreia i s-a dublat bugetul. Aceste date vi le dau pe baza unui sistem pe care noi, Finanțele, îl avem (...) La deplăsări pot să vă spun la această oră că, dintr-un buget de aproximativ opt milioane de lei este doar suma de 2.2 milioane de lei angajată. Există contracte pentru această sumă. Cu alte cuvinte, nu cred că este nicio problemă ca până la final de an, domnul președinte să se deplaseze acolo unde planul de deplasări stabilit trebuie realizat, dacă pe șapte luni au fost suficiente două milioane de lei, până în cei opt milioane domnul președinte se poate încadra până la sfârșitul anului în cheltuielile prevăzute pentru deplasări. Din 22,2 milioane de lei pentru bunuri și servicii, avem 7.7 milioane de lei angajați astăzi, la această oră, deci aproximativ 30%, nici pe departe să fie întreaga sumă angajată. La capital, din 6.2 milioane de lei alocate pe acest an, plățile sunt făcute la nivelul 588 de mii de lei, deci undeva la 9%”, a declarat Teodorovici în exclusivitate la Antena 3.