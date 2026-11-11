Repornirea reactorului 1 de la Cernavodă mai întârzie o zi. Anunțul făcut de Nuclearelectrica

1 minut de citit Publicat la 17:55 11 Noi 2026 Modificat la 18:03 11 Noi 2026

Centrala nucleară de la Cernavodă. Sursa foto: Agerpres

Unitatea 1 CNE Cernavoda va fi reconectată la Sistemul Energetic National în data de 13 noiembrie 2026, cu o zi mai târziu față de programul comunicat inițial, a anunțat miercuri Nuclearelectrica.

Conform societății, întârzierea are drept cauză durata mai mare necesara finalizării lucrărilor de remediere, în acord cu normele de securitate nucleară.

Nuclearelectrica menționează că Unitatea 1 CNE Cernavoda va atinge puterea nominală în data de 14 noiembrie 2026, iar efectuarea lucrărilor de remediere se realizează în baza procedurilor aplicabile, în condiții de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului și mediului înconjurător.

Și repornirea reactorului 2 a fost amânată cu o zi

Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reconectat miercuri la Sistemul Energetic Național, iar producția de energie nucleară a început să fie din nou raportată în sistem, potrivit datelor Transelectrica.

Nuclearelectrica a comunicat marți că repornirea reactorului 2 a fost amânată pentru ziua de miercuri.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată și Unitatea 2. Cele două unități ale Centralei de la Cernavodă asigurau aproximativ 20% din energie în Sistemul Energetic Național, SEN.

Vineri, 6 noiembrie, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost resincronizată la SEN, dar a fost deconectată luni seara din cauza unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului, fără niciun impact asupra securității nucleare, după cum a anunțat Nuclearelectrica.