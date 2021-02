Reputat virusolog român, previziune înfricoșătoare despre vaccinuri

Și asta deoarece nu se poate vaccina un număr suficient de persoane în foarte mult timp, iar virusul evoluează continuu.

„Aparitia noilor variante de virus complica foarte mult orice incercare de predictii. Chiar daca vaccinurile folosite in prezent asigura protectie completa sau partiala, intrebarea este cat de multe persoane pot fi vaccinate intr-un termen scurt. Asta, pe de o parte, ar limita numarul de imbolnaviri si de decese – lucrul cel mai important la momentul acesta.

Dar, si asta e foarte important, ar limita si posibilitatea virusului de a evolua. Sa ne gandim ca oficial pana acum au fost peste 100 de milioane de cazuri si peste doua milioane de decese. In realitate, probabil ca numarul este de multe ori mai mare. Si cu fiecare transmisie apar noi mutatii, iar unele din mutatiile acestea se pot dovedi avantajoase pentru transmisie”, a explicat epidemiologul Mihnea Boștină.

Cei vaccinați pot dezolvat din nou infecția

Medicul Mihai Boștină a mai spus că deși vaccinul duce la o ameliorare a simptomele de coronavirus, virusul poate să-i infecteze oricând pe cei vaccinați, iar aceștia pot să transmită infecția mai departe celor nevaccinați încă.

Specialistul subliniază că vaccinul anti-COVID-19 nu duce la dispariția virusului și SARS-CoV-2 poate reprezenta ”o importantă problemă medicală” mulți ani de zile de acum încolo.

„E adevarat, vaccinul doar elimina simptomele, insa virusul se poate replica chiar in cei vaccinati, care, desi asimptomatici, pot transmite infectia mai departe. Este probabil ca in aceste cazuri incarcatura virala sa fie redusa si deci sa nu avem aceleasi efecte ca in cazul unei populatii nevaccinate. Insa vaccinul nu va duce la disparitia virusului. Probabil ca multi ani de acum inainte, SARS-CoV-2 va fi o importanta problema medicala”, a mai spus virusologul.

Cum a ținut Noua Zeelandă sub control coronavirusul

„Vazuta din afara, in Noua Zeelanda situatia este indecent de normala. Concerte, meciuri, vacante – sunt foarte putine detalii care sa aminteasca celor de aici de situatia mondiala. Cu toate acestea exista o serie de masuri foarte stricte legate de intrarea in tara. Orice persoana ajunsa in Noua Zeelanda petrece doua saptamâni in izolare, la unul dintre hotelurile amenajate de guvern pentru aceasta.

Exista un numar redus de locuri in aceste centre, asa ca fluxul este mereu sub control. Fiecare persoana este testata de mai multe ori inainte de a fi eliberata. Cu toate acestea, in fiecare zi se inregistreaza cateva noi cazuri de Covid-19 in aceste centre de izolare. Exista permanent pericolul ca virusul sa scape – si au fost cateva cazuri de acest fel. Din fericire, au fost impuse masuri ferme si rapide care au impiedicat raspandirea virusului in populatie”, a explicat virusologul, potrivit ziare.com.