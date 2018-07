Revelația avută de Adrian Năstase: Iată și partea bună a supravegherii IT

foto: Facebook/ Adrian Nastase

Adrian Năstase povestește pe blogul său care e atmosfera de la Cornu. Fostul premier spune că are multe lucruri de făcut prin curte și că intră în casă doar pentru a urmări meciurile de la Mondial.

Cu această ocazie, Adrian Năstase a avut o revelație.

"De cateva zile sunt la Cornu. Ca de obicei, sunt multe lucruri de facut, multe de reparat. Grija sotiei mele este cum sa pregateasca pentru Nicolas – nepotul nostru – legumele si fructele pentru la iarna. Visine, zmeura, mure, cartofi, dovlecei, porumb dulce. Rosiile nu s-au facut inca, dar arata extraordinar.

Eu am aranjat o noua pergola pentru vita de vie. Cea veche, din lemn, dupa aproape 25 de ani, putrezise. Intru in casa doar pentru a urmari meciurile de fotbal din Rusia. Nu am o echipa favorita. Nici nu m-a entuziasmat vreo echipa. Jucatorii se remarca prin freze si tatuaje."

