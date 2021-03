Revoltă după ce şoferiţa ucigaşă a fost eliberată: ''Dacă ai bani şi eşti mai puternic, scapi!''

Șoferița în vârstă de 56 de ani care, sâmbătă, a ucis două fete în cartierul bucureștean Andronache, după ce a intrat cu mașina pe trotuar, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Decizia instituirii controlului judiciar a fost luată de către magistratul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 2, Bucureşti.

Femeia fusese reținută luni, pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului, iar procurorii au propus arestarea preventivă a acesteia.



Marți, Judecătoria Sectorului 2 a respins propunerea de arestare și a decis ca femeia să fie plasată sub control judiciar 60 de zile. Decizia instanței nu este definitivă.

Tatăl uneia dintre fetiţele ucise în accidentul rutier: ''Dacă ai bani şi eşti putenic, scapi''

''Nici nu mă aşteptam. Noi le-am adus moarte acasă pe fetiţele astea două şi ea este în libertate. Dacă ai bani şi eşti putenic, scapi. Fetele acestea au murit la colţul străzii, dacă vă uitaţi în video a ajuns la ele fără să clipeşti. Avea 100 la oră. Vreau să se facă dreptate. Fetiţele au murit, au lăsat două familii. Vreau să iasă lumea în stradă, să vorbească. Au avut pile, nu ştiu ce au avut. Nu mă aşteptam să fie aşa niciodată'', a spus unul dintre părinţii fetelor ucise în accident.

Şoferiţa reţinută după accidentul din cartierul Andronache, acolo unde două fete au fost ucise, şi-a recunoscut vina la audieri. Femeia spune că a băut rom înainte de a se urca la volan.

De asemenea, femeia a declarat că "mai bine murea ea decât să trăiască aşa cu conştiinţa încărcată". Tot la audieri, femeia a explicat că nu va depune plângere împotriva fratelui fetiţei, cel care a lovit-o cu pumnii după accident.

"În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greşită, m-am blocat, nu am ştiut ce să fac.

Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau nişte copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard.

Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată", a scris femeia în declaraţia consultată de reporterul Antena 3.

