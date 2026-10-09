Rheinmetall a cumpărat Şantierul Naval Mangalia la a cincea licitaţie. Germanii refuzaseră iniţial să respecte promisiunea de achiziție

3 minute de citit Publicat la 16:18 09 Oct 2026 Modificat la 16:43 09 Oct 2026

:antierul Naval Damen Mangalia a fost cumpărat de Rheinmetall. Foto: Șantierul Naval Mangalia via Facebook

Șantierul naval Damen Mangalia a fost cumpărat vineri către Rheinmetall Real Estate România SRL. Suma de achiziție este 138 de milioane de euro, fără TVA. Tranzacția deschide perspectiva reluării activității unuia dintre cele mai importante obiective industriale din România.

CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat vineri, 9 octombrie, că licitația pentru vânzarea șantierului naval s-a încheiat cu desemnarea companiei Rheinmetall Real Estate România SRL drept câștigătoare.

Licitația din 9 octombrie a fost organizată după alte patru încercări anterioare de vânzare fără rezultat.

"Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia (...) Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare", a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR.

Cum a intrat Șantierul Naval Mangalia în faliment

În luna aprilie, adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru Șantierul naval Damen Mangalia. Decizia a marcat trecerea șantierului în etapa de faliment.

Ulterior, pe 28 aprilie, Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A., dând startul trecerii în faza de lichidare a activelor companiei.

Compania Damen Shipyards Mangalia S.A. are o structură de acționariat mixtă: Statul român (prin Șantierul Naval 2 Mai S.A.) deține 51% din acțiuni, iar grupul olandez Damen Shipyards Group controlează 49%.

Între timp, reprezentanţii Guvernului României au oferit companiei Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construcţia a patru nave militare, fiind vizată şi preluarea şantierului din Mangalia în acest preţ.

Finanţat prin Programul SAFE, proiectul ar trebui să fie finalizat într-un termen de execuţie extrem de strâns, respectiv până în 2030.

Răspunsul sfidător al Rheinmetall când nemții sunt întrebați de ce nu s-au ținut de cuvânt la șantierul din Mangalia

În vara acestui an, reprezentanții companiei Rheinmetall au fost întrebați de ce nu au participat licitaţia de vânzare a şantierului naval Mangalia, din data de 29 iunie. Compania a precizat însă că nu comentează chestiuni comerciale aflate în desfășurare.

"Vă rugăm să aveţi înţelegere pentru faptul că, din principiu, nu facem comentarii cu privire la chestiuni comerciale aflate în curs de desfăşurare", a transmis Jan-P. Weisswange, din echipa de relaţii cu mass-media a Rheinmetall AG.

La prima licitație organizată pentru vânzarea șantierului naval din Mangalia nu s-a prezentat niciun investitor, iar situația avea să se repete de încă trei ori.

Patru licitații eșuate pentru Șantierul Naval din Mangalia

Pe 7 septembrie 2026, după trei licitații lunare organizate conform deciziei Adunării creditorilor, la care nu s-a prezentat nimeni, instanța a admis solicitarea administratorului special CITR, de schimbare a procedurii.

Astfel, a fost aprobată vânzarea șantierului "prin licitație publică în cadrul procedurii de executare silită din Codul de procedură civilă".

Această decizie a fost contestată de compania-mamă Damen Holding BV din Olanda. Acționar cu 49% în șantierul din Mangalia, firma este este principalul creditor al constructorului naval român.

După eșecul celei de-a patra licitații, desfășurate pe 1 octombrie, Paul Dieter Cîrlănaru, șeful CITR, a spus că noul preț de pornire va fi diminuat în perspectiva celei de-a cincea licitații.

"Aici, regulile sunt cele stabilite de Codul de procedură civilă, respectiv că la prima licitație e 100% din valoarea de evaluare, iar la a doua licitație este 75% din valoarea de evaluare", a detaliat directorul general al CITR. În continuare, dacă nu există oferte nici pentru 75%, se poate reduce prețul la 50%, la următoarea licitație.

Ce spune guvernul după ce Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval din Mangalia: Este rezultatul negocierilor din cadrul SAFE

"Guvernul României salută aprobarea achiziției Șantierului Naval Mangalia de către compania germană Rheinmetall, pas important pentru relansarea activității unuia dintre cele mai importante obiective industriale ale României.

După o perioadă de dificultăți financiare, care a culminat cu falimentul și disponibilizarea a aproape 1.000 de angajați, investițiile planificate vor permite reluarea activității, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea șantierului în perspectiva transformării sale într-unul dintre principalele centre europene de construcții navale militare.

Aprobarea achiziției este rezultatul negocierilor desfășurate în cadrul Programului SAFE, în cadrul cărora Guvernul României a condiționat implementarea achizițiilor militare de la Rheinmetall de asumarea unor investiții în industria românească de apărare, inclusiv pentru revitalizarea Șantierului Naval Mangalia.

Guvern: Relansarea Șantierului Naval Mangalia, importantă pentru securitatea României la Marea Neagră

În acest fel, negocierile au urmărit nu doar asigurarea echipamentelor militare necesare Armatei României, ci și valorificarea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea industriei naționale, crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologie.

Relansarea Șantierului Naval Mangalia prezintă o importanță deosebită și pentru securitatea României la Marea Neagră. Dezvoltarea capacităților de construcție a navelor militare va contribui la consolidarea industriei naționale de apărare și a rolului României pe flancul estic al NATO.

Proiectul se înscrie în obiectivul Guvernului de a utiliza Programul SAFE atât pentru modernizarea Armatei României, cât și pentru reindustrializarea țării și consolidarea capacității României de a produce echipamente militare pe teritoriul național", se spune într-un comunicat difuzat vineri de Executivul de la București.