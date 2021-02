Un român s-a întors înapoi în străinătate, după ce a aflat în Vama Nădlac că va intra în carantină

Bărbatul, la fel ca mulţi alţi români, a declarat că a fost luat prin surprindere de noile reguli de intrare în România. Astfel, el a decis să renunţe la vacanţa din România şi s-a întors înapoi, la muncă, în Germania.

"Când am plecat din Germania către România ştiam că nu este carantinare. Acum aflu că trebuie să stau 14 zile undeva, în nu ştiu ce centru. Nu-mi convine. Eu mi-a luat liber de la lucru 10 zile. O să mă întorc în Germania şi o să vin altădată acasă. Am anulat tot. E păcat că am cheltuit atâţia bani pe drum degeaba", a declarat bărbatul pentru adevarul.ro.

Conform noilor reglementări, toate persoanele care vin din ţări cu risc epidemiologic ridicat intră în carantină la sosirea în România. Două săptămâni, dacă nu au un test Real Time PCR negativ, efectuat în ultimele 72 de ore, sau 10 zile, în cazul în care prezintă un asemenea document la intrarea în ţară.

Conform deciziei CNSU, la intrarea în România, pentru persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și prezintă un document ce atestă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 10 zile.

"Pentru persoanele sosite din țările/zonele/teritoriile prevăzute la alin. (1) și care nu prezintă la intrarea în tară un document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 14 zile", se arată în hotărâre.

Lista cuprinde următoarele țări și zone: Portugalia, Israel, Muntenegru, Insulele Turks și Caicos, Andorra, Cehia, Monaco, Spania, San Marino, Slovenia, Gibraltar, Guernsey, Saint Lucia, Croația, Liban, Letonia, Estonia, Statele Unite ale Americii, Slovacia, Emiratele Arabe Unite, Saint Vincent și Grenadine, Marea Britanie, Aruba, Albania, Seychelles, Bahrain, Franța, Sint Maarten, Malta, Suedia, Puerto Rico, Lituania, Luxemburg, Serbia, Panama, Maldive, Irlanda, Brazilia, Olanda, Insulele Falkland, Italia, Eswatini, Belgia, Chile, Peru, Columbia, Elveția, Argentina, Kosovo, Belarus, Kuweit, Austria, Uruguay, Bolivia, Republica Moldova, Botswana, Macedonia de Nord, Cipru, Polonia, French Polynesia, Georgia, Liechtenstein, Malaezia, Germania, Ungaria, Qatar, Africa de Sud.

