Român prins în infernul din Sri Lanka. Mărturia exclusivă a turistului

Un român a fost prins în infernul atentatelor sângeroase din Sri Lanka. Omul se afla în vacanță și din fericire nu a pățit nimic.

Turistul a trimis niște imagini în hotelul în care locuiește, care au fost prezentate în exclusivitate, la Antena 3.

”Din fericire hotelul unde am stat noi e mai departe de centru, cam la vreo 2 kilometri. În toate hotelurile s-a întărit paza. Pe drum sunt controale, patrulează pe străzi foarte mulți polițiști. Noi abia am ajuns aici. Este a doua zi când am ajuns în Colombo. Noi vom continua vacanța”, a declarat românul din Sri Lanka, pentru Antena 3.

Cel puţin 138 de oameni au fost ucişi în şase explozii produse în cursul nopţii în hoteluri şi biserici din Sri Lanka, a anunţat duminică poliţia, transmite AFP.

Alte câteva sute de oameni au fost răniţi în aceste deflagraţii, care au vizat de Paştele catolic trei hoteluri de lux, o biserică din capitala Colombo şi alte două din apropierea capitalei.

Cel puţin 160 de răniţi au fost duşi la spitalul naţional din Colombo după explozia de la biserica Sf. Anton din capitală. Au mai fost vizate o biserică din Negombo, la nord de Colombo, şi una din Batticaloa, la est. Un responsabil al spitalului local a evocat 300 de răniţi.

Una dintre explozii a avut loc la Cinnamon Grand Hotel, situat în apropiere de reşedinţa oficială a premierului, a menţionat pentru France Presse un responsabil al hotelului.

Sri Lanka, stat insular din Asia de sud, este o ţară majoritar budistă, catolicii fiind în număr de circa 1,2 milioane, la o populaţie totală de 21 de milioane, constând în aproximativ 70% budişti, 12% hinduşi, 10% musulmani şi 7% creştini.