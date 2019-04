Serie de atentate cu bombă de Paștele Catolic. Exploziile s-au petrecut chiar în timpul slujbei. Peste 50 de persoane au murit și alte sute sunt rănite

Atentat groaznic în Sri Lanka.

Oficialii din Poliție declară că au fost explozii puternice la trei biserici și trei hoteluri din țară în Duminica Paștelui Catolic.

Un șir de explozii au lovit duminică hoteluri și biserici din Sri Lanka, ucigând cel puțin 50 de persoane și rănind sute de militari la slujbele de Paști.

Primele explozii au fost raportate la Biserica Sf. Anthony din Colombo și St Sebastian's din orașul Negombo, aflat chiar în afara Capitalei.

Directorul spitalului național Colombo, Samindi Samrakoon, a declarat pentru Reuters că a fost înștiințat despre cel puțin 20 de decese și 280 de persoane rănite, scrie The Guardian.

Cel puțin 160 de persoane rănite în explozia Sfântului Anthony au fost transportate la spitalul național Colombo până la jumătatea dimineții, a declarat un oficial pentru AFP.

"Un atac cu bombă a fost raportat la biserica noastră, vă rugăm să veniți și să vă ajutați membrii familiei dumneavoastră dacă sunt acolo", se arată într-un mesaj transmis de oficialii instituției

La scurt timp după ce aceste explozii au fost raportate, poliția a confirmat că trei hoteluri din Capitală au fost lovite de explozii, împreună cu o biserică din orașul Batticaloa, în estul țării.

Multiple explosions in Colombo and other parts of Sri Lanka during Easter mass: Witnesses. pic.twitter.com/Lh5sjyfHzn