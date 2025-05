Captive în închisori secrete, femeile „neascultătoare”din Arabia Saudită sunt „reabilitate” cu biciul. Pot scăpa cu acordul unui bărbat

The Guardian a strâns mărturii despre cum este viața în interiorul acestor instituții, descrise drept „infernale”, cu biciuiri săptămânale, învățături religioase forțate și fără vizite sau contact cu lumea exterioară.Foto: Getty Images

Le-au numit „centre de îngrijire”, dar în realitate sunt adevărate închisori pentru fete și femei care îndrăznesc să se opună taților sau soților. Nu există pedeapsă prea mică pentru aceste femei „neascultătoare”: cele care au reușit să scape, doar cu permisiunea unui bărbat. descriu orori. Aceste închisori pentru femei din Arabia Saudită sunt înconjurate de mister. Femeile care ajung acolo nu sunt condamnate de o instanță și nu există o limită de timp pentru „reabilitarea” lor. Jurnaliștii The Guardian au strâns mărturii despre aceste centre timp de șase luni, iar dezvăluirile sunt teribile.

Într-o fotografie cu autor necunoscut, o femeie tânără îmbrăcată într-o „abaya neagră” (o robă tradițională n.red) este surprinsă în timp ce stă pe pervazul îngust al unei ferestre de la etajul al doilea al unei clădiri. Imagenea a fost făcută într-un oraș din nord-vestul Arabiei Saudite. O a doua fotografie arată un grup de bărbați care o escortează în jos cu ajutorul unei macarale.

Identitatea femeii este necunoscută, însă se presupune că era deținută într-una din „închisorile” secrete din Arabia Saudită, destinate femeilor alungate de familii sau de soți pentru nesupunere, relații sexuale extraconjugale sau absență de la domiciliu.

Este o imagine rară care surprinde situația în care se află sute sau chiar mii de fete și tinere femei care se crede că sunt reținute în astfel de instituții, unde sunt „reabilitate” pentru a se putea întoarce la familiile lor.

Centre de abuz pentru a controla și pedepsi femeile

Să vorbești public despre aceste „case de îngrijire”, sau Dar al-Reaya, ori să distribui imagini de acolo, a devenit imposibil într-o țară în care vocile pentru drepturile femeilor par să fi fost reduse la tăcere. Totuși, în ultimele șase luni, The Guardian a strâns mărturii despre cum este viața în interiorul acestor instituții, descrise drept „infernale”, cu biciuiri săptămânale, învățături religioase forțate și fără vizite sau contact cu lumea exterioară.

Condițiile sunt atât de rele, potrivit mărturiilor obținute de The Guardian, că au existat mai multe cazuri de sinucidere și de tentative de sinucidere. Cum aceste femeie nu sunt condamnate de vreo instanță, ele pot petrece acolo ani de zile până când un membru al familiei de sex masculin sau un tutore, tot un bărbat, își dă permisiunea să fie eliberată.

„Fiecare fată care crește în Arabia Saudită știe despre Dar al-Reaya și cât de îngrozitor este. E ca un iad. Am încercat să-mi iau viața când am aflat că urmează să fiu dusă acolo. Știam ce li se întâmplă femeilor acolo și m-am gândit ‘nu pot supraviețui’,” a spus o tânără saudită care a reușit ulterior să fugă în exil.

Maryam Aldossari, o activistă saudită stabilită la Londra, a spus că aceste centre sunt gândite să le facă pe femei să cedeze.

„O fată sau o femeie va rămâne acolo atât timp cât este nevoie pentru a accepta regulile.”, a spus ea.

În timp ce Arabia Saudită sărbătorește obținerea dreptului de a găzdui Cupa Mondială de fotbal și se promovează meticulos ca o țară reformată, femeile care au îndrăznit să ceară public mai multe drepturi și libertăți au fost puse sub arest la domiciliu, închise sau forțate să plece în exil.

Activistele pentru drepturile femeilor au spus că aceste case de îngrijire sunt unul dintre instrumentele mai puțin cunoscute ale regimului pentru a controla și pedepsi femeile și cer desființarea lor.

Mărturii teribile: Dacă nu se roagă sunt biciuite

Oficialii saudiți descriu aceste case de îngrijire, înființate în anii ’60, drept „adăposturi pentru fete acuzate sau condamnate pentru diverse infracțiuni” și spun că scopul lor este „reabilitarea deținutelor” cu ajutorul psihiatrilor „pentru a le reintegra în familie”.

Dar Sarah Al-Yahia, care a lansat o campanie pentru desființarea acestor centre, a vorbit cu mai multe fete care au descris un regim abuziv, în care deținutelor li se fac percheziții corporale și teste de virginitate la sosire și li se administrează sedative pentru a dormi.

„Este o închisoare, nu o casă de îngrijire, cum le place lor să spună. Se strigă după numere. ‘Numărul 35, vino aici’. Când una dintre fete și-a spus numele de familie, a fost biciuită. Dacă nu se roagă, este biciuită. Dacă este găsită singură cu o altă femeie, este biciuită și acuzată că este lesbiană. Gardienii se adună și privesc când fetele sunt biciuite”, a spus activista.

Yahia, care acum are 38 de ani și trăiește în exil, spune că părinții ei au amenințat-o cu trimiterea la Dar al-Reaya încă de la vârsta de 13 ani.

„Tatăl meu folosea asta ca amenințare ca să îi accept abuzul sexual,”a spus ea, adăugând că fetele și femeile se confruntă cu dilema terifiantă de a alege între Dar al-Reaya și a rămâne într-un cămin abuziv.

„Au făcut să fie imposibil pentru ceilalți să ajute femeile care fug de abuz. Cunosc o femeie care a fost condamnată la șase luni de închisoare pentru că a ajutat o victimă a violenței. A oferi adăpost unei femei acuzate de ‘absentism’ este o infracțiune în Arabia Saudită. Dacă ești abuzată sexual sau rămâi gravidă în urma unui abuz al fratelui sau tatălui tău, tu ești cea trimisă la Dar al-Reaya pentru a proteja reputația familiei,” a adăugat tânăra.

Femeile nu pot ieși decât cu permisiunea unui bărbat

Amina, 25 de ani, spune că a căutat refugiu într-o „casă de îngrijire” din Buraydah, un oraș din centrul Arabiei Saudite, după ce a fost bătută de tatăl ei. Ea spune că clădirea era „veche, în ruină și înfricoșătoare”, iar personalul „rece și necooperant”. I-au minimalizat experiența, spunându-i că alte fete o duc „mult mai rău” și sunt „legate acasă”, și i-au spus să „mulțumească lui Dumnezeu că situația ei nu e atât de rea”.

A doua zi, personalul l-a chemat pe tatăl ei, spune Amina, dar nu a făcut mare lucru pentru a o proteja.

„Ne-au cerut amândurora să scriem condițiile noastre. Eu am cerut să nu fiu bătută, să nu fiu forțată să mă căsătoresc și să mi se permită să lucrez. Tatăl meu a cerut să respect pe toată lumea, să nu ies din casă fără permisiune și să fiu mereu însoțită de un bărbat. Am semnat de frică – nu am simțit că am de ales”, a spus ea.

După întoarcerea acasă, Amina a spus că bătăile au continuat și în cele din urmă a fost nevoită să fugă în exil.

„Îmi amintesc că eram complet singură și îngrozită. Mă simțeam ca o prizonieră în propria casă, fără nicio protecție, fără nimeni care să mă apere. Parcă viața mea nu conta, ca și cum, chiar dacă mi s-ar fi întâmplat ceva teribil, nimănui nu i-ar fi păsat,” a spus ea.

Pentru fetele tinere, frica de Dar al-Reaya se învață de la o vârstă fragedă. Shams a spus că avea 16 ani când o femeie care fusese într-o astfel de instituție a venit la școala ei. Le-a spus colegelor de clasă că a început o relație cu un băiat, a fost prinsă de poliția religioasă și forțată să mărturisească tatălui. După ce a rămas însărcinată, familia a renegat-o și tatăl copilului a refuzat să o ia de soție, așa că a fost trimisă la Dar al-Reaya.

„Ne-a spus că, dacă o femeie are relații sexuale sau o relație, devine o ‘femeie ieftină’. Dacă ești bărbat, vei rămâne întotdeauna bărbat, dar dacă o femeie se face ieftină, așa va rămâne pentru totdeauna”, și-a amintit tânăra.

Layl, care trăiește încă în Arabia Saudită, le-a mărturisit jurnaliștilor The Guardian că a fost dusă la Dar al-Reaya după ce a depus o plângere la poliție împotriva tatălui și fraților ei. Spune că aceștia au abuzat-o și apoi au acuzat-o că a adus rușine familiei după ce a postat pe rețelele sociale despre drepturile femeilor. A rămas în centru până când tatăl ei a fost de acord cu eliberarea ei, deși el era presupusul abuzator.

„Aceste femei nu au pe nimeni. Pot fi abandonate ani întregi, chiar și fără să fi comis o infracțiune. Singura cale de ieșire este printr-un tutore masculin, căsătorie sau să sari de pe clădire. Bărbați bătrâni sau foști deținuți care nu au găsit o mireasă căutau soții în aceste instituții. Unele femei acceptau asta ca unică soluție de scăpare”, a spus o activistă pentru drepturile femeilor din Arabia Saudită, care a dorit să-și păstreze identitatea anonimă.

Unii bărbați saudiți vor spune că o femeie merită să fie acolo sau că ar trebui să fie recunoscătoare că guvernul oferă facilități pentru a le proteja, a spus Fawzia al-Otaibi, o activistă forțată să fugă din țară în 2022.

„Nimeni nu îndrăznește să posteze sau să vorbească despre aceste locuri. Nimeni nu te va întreba de tine când ajungi acolo. Le fac pe victime să se simtă rușinate,” spune Otaibi.

Activistele spun că, dacă regimul saudit ar fi serios în ceea ce privește drepturile femeilor, ar reforma sistemul de case de îngrijire și ar oferi adăposturi reale și sigure pentru victimele abuzului.

„Există femei cu familii bune, care nu le abuzează sau ascund. Dar multe trăiesc sub restricții severe și suferă în tăcere. Statul sprijină acest abuz prin aceste instituții. Ele există doar pentru a discrimina femeile. De ce autoritățile saudite le permit să funcționeze?” a spus o activistă saudită aflată acum în exil.

Grupul pentru drepturile omului ALQST a spus că instituțiile Dar al-Reaya sunt notoriu cunoscute în Arabia Saudită ca instrumente ale statului pentru impunerea normelor de gen și „sunt în contrast flagrant cu narațiunea autorităților saudite despre emanciparea femeilor.”

„Dacă sunt serioși în privința avansării drepturilor femeilor, trebuie să abolească aceste practici discriminatorii și să permită înființarea unor adăposturi reale, care să protejeze, nu să pedepsească victimele abuzului”, a spus responsabila de campanii a organizației, Nadyeen Abdulaziz.

Arabia Saudită respinge acuzațiile de detenție forțată

Un purtător de cuvânt al Guvernului saudit a declarat că există o rețea de facilități specializate de îngrijire care sprijină grupurile vulnerabile, inclusiv femeile și copiii afectați de violență domestică. A respins categoric acuzațiile de detenție forțată, rele tratamente sau constrângere.

„Acestea nu sunt centre de detenție, iar orice acuzație de abuz este tratată cu seriozitate și investigată riguros… Femeile sunt libere să plece oricând, fie pentru a merge la școală, la serviciu sau pentru alte activități personale și pot ieși permanent oricând, fără a avea nevoie de aprobarea unui tutore sau a unui membru al familiei”, a spus el.

Oficialul a mai spus că rapoartele privind violența domestică sunt preluate printr-o linie telefonică dedicată și confidențială, iar toate cazurile sunt tratate prompt pentru a asigura siguranța celor afectați.