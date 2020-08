Româncă din Italia dispărută fără urmă din spital. Apelul disperat al fiicei sale

Alina Ticu a ajuns vineri la spital în stare gravă, după care a dispărut fără urmă, fiica ei căutând-o cu disperare.

„Este dispărută din ziua de vineri. Tot ce știu este că atunci a ajuns la spital în stare gravă, iar acum nu se mai află acolo. Cei de la spital nu dau informații, politia nici atât, am sunat și la ambasadă și la 112, nu ma ajută nimeni”, a scris fiica Alinei, Alexandra Ticu, într-o postare pe Facebook.

După ce a aflat de dispariția mamei de la concubinul acesteia, Alexandra a încercat să contacteze și autoritățile italiene și pe cele române, însă nu a primit prea mult ajutor din partea acestora. Nici de la spital, informațiile nu sunt foarte clare, scrie rotalianul.com.

„Tot ce știu e că a ajuns la spital (Pronto Soccorso Iseo – n.r.), dar nu știu motivul, nu știu de ce și nu știu cum, dacă s-a dus singură sau a fost luată cu ambulanța. Asta mi-a spus și mie bărbatul cu care locuiește, mi-a spus că i s-a făcut rău și a dus-o la spital, alte detalii nici el nu a știut să-mi dea. Am sunat și la spital, și la poliție și nu mi se spune nimic, așa că am făcut postarea pe Facebook, poate cineva o vede”, ne-a declarat fiica Alinei.

„De la spital mi se spune ba una, ba alta. Am sunat la ei de sâmbătă până azi în continuu. Ba mi se spune că este internată în stare gravă, ba că nu a fost acolo deloc, ba că a fost externată. Am sunat și la Ambasadă. Prima oară am vorbit cu o doamnă și mi-a spus că nu mă poate ajuta fără mai multe detalii, a doua oară am vorbit cu un domn și mi-a spus să meargă o rudă de gradul întâi la Poliție în România și să depună plângere. Am să fac asta cu sora mamei mele. Între timp am contactat un avocat și o să-ncerc să depun plângere prin el la carabinieri în Italia”, ne-a mai spus Alexandra.

Oricine are informații despre Alina Ticu este rugat să o contacteze pe fiica ei, Alexandra, la numărul de telefon +49 151 714 65092.

Alina are 41 de ani, 1,70 metri înălțime, circa 55 de kilograme, ochi căprui, păr negru spre roșcat: În momentul dispariției se pare că era îmbrăcată în pantaloni scurți, maieu și nu avea papuci în picioare. De asemenea, nu avea nici documentele de identitate cu ea sau telefonul, a mai transmis fiica acesteia.