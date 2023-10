Românii plătesc de două ori mai mulți bani pe asigurările de sănătate. FACIAS cere Ministerului Sănătății să spună ce face cu banii

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut Ministerului Sănătății să comunice care este planul concret de acțiuni pentru a crește calitatea serviciilor medicale.

Potrivit FACIAS, un astfel de plan ar trebui să existe deoarece românii plătesc sume tot mai mari pentru contribuțiile la sănătate și, firesc ar fi ca acești bani să se reflecte în serviciile oferite.

FACIAS amenință că va da în judecată Ministerul Sănătății.

"Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Ministerului Sănătății să îi comunice planul de acțiuni pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate. Solicitarea vine ca urmare a faptului că în ultimii 5 ani valoarea contribuțiilor plătite de către români pentru asigurările de sănătatea s-au dublat, dar acest lucru nu este resimțit și în calitatea serviciilor.

Din datele analizate de FACIAS, valoarea contribuțiilor plătite pentru asigurările de sănătate aproape s-a dublat în ultimii 5 ani, ajungând la 42 de miliarde de lei, sumă bugetată pentru 2023, față de 26 de miliarde lei în 2018. Am încercat să vedem cum se reflectă asta în calitatea serviciilor sau măcar ce planuri există odată cu acest aport bugetar, așa că am solicitat Ministerului Sănătății să ne comunice planul de acțiuni pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate. În loc de un document concret, Ministerul Sănătății a comunicat FACIAS un răspuns birocratic, un citat dintr-un articol de lege care vorbește despre intrarea în vigoare a unor acte normative, fără nicio legătură concretă cu solicitarea noastră. În data de 19 septembrie, FACIAS a revenit către Ministerul Sănătății prin care a reiterat necesitatea realizării și comunicării acestui plan de acțiuni opiniei publice. In caz contrar, FACIAS va acționa în judecată Ministerul Sănătății. Românii trebuie să știe cum gestionează statul resursele destinate sănătății lor", transmite FACIAS într-un comunicat de presă.