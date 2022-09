Curiozitatea românilor la plecarea în vacanță, în Grecia: "Se poate trece granița cu ciorbă?" | Val de comentarii din partea internauților

Postarea unei românce îngrijorate pentru prima sa vizită cu mașina în Grecia a stârnit comentarii ironice din partea internaților. Aceasta a postat pe grupul de Facebook Vacante in Grecia: info utile, următorul anunț: "Bună seara! O umilă întrebare, fiind prima oară când trecem granița cu mașina în Grecia, se întâmpină probleme dacă ai mâncare "pregătită" de acasă?

Bineînțeles că unii oamenii i-au răspuns femeii spunând că nu este nici o problemă. Pe alții însă, postarea i-a amuzat și au reacționat adăugând comentarii ironice:

"Va recomand sa luati si piftie!!! (scuze ,am glumit)."

"Nuuu,este chiar bine ca aveți, acolo este cam scumpa."

"Nu ne a cautat nimeni de sarmale sau ciorba, dar este ciudata întrebarea, voi va duceți fripturile sa mâncați acolo? Sau o gustările pe drum. De mergeți cu sarmale și fripturi e cam penibil."

"Daca aveti carne de porc sau de pui, sunca de casa in caz de control vi le confisca,este afis in vama ca este interzis sa detii carne de casa, se accepta doar salamuri carnati dar ambalate eventual bon din magazin si mancaruri gatite...noi am avut ghinionul sa ni se confiște sunca si carnea de la garnita, dar poate aveti noroc si nu controleaza."

"Așa a apărut covidul."

"Puteti merge cu ce mancare vreti. Noi întotdeauna am avut o lada frigorifica cu mâncare.", au fost câteva dintre comentariile de pe Facebook.