România a fost realeasă în Consiliul ITU pentru al 9-lea mandat consecutiv. Pavel Popescu: „Rusia, ținută din nou în afară”

1 minut de citit Publicat la 12:22 16 Noi 2026 Modificat la 12:24 16 Noi 2026

Foto: Pavel Popescu / Facebook

Vicepreședintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, a anunțat, luni, că România a fost realeasă în Consiliul ITU pentru al 9-lea mandat consecutiv. „Rusia, ținută din nou, ca în 2022 la București, în afara Consiliului”, a scris el, pe Facebook.

„Victorie imensă pentru România. După cea mai grea competiție din ultimii 32 de ani, în urma unui efort diplomatic incredibil de echipă condus de ANCOM cu absolut toate țările lumii, acum câteva minute, țara noastră a fost realeasă în Consiliul ITU pentru al 9-lea mandat consecutiv. Rusia, ținută din nou, ca în 2022 la București, în afara Consiliului”, a scris Popescu.

Consiliul ITU este organul care guvernează Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și stabilește prioritățile globale în telecomunicații și digital: standarde, conectivitate, securitate și AI.

„Astfel, România își păstrează locul la masa deciziilor care modelează viitorul digital al lumii. Mulțumim Premierului Luca Niculescu, Ministrului Dan Neculăescu (MAE) și Ministrului Daniel Zamfir (MEDAT) pentru eforturile excelente din ultimele zile”, a mai scris el.

Pe 10 noiembrie, Pavel Popescu s-a întâlnit cu Michael Kratsios, consilier al președintelui american Donald Trump pentru Știință și Tehnologie, la Doha, în contextul în care România încearca să obțină al nouălea mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), lucru care i-a și reușit.