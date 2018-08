România, a patra țară din UE ca număr de crime

România a fost în anul 2015 a patra ţară din UE într-un clasament al numărului de omucideri, relevă o statistică publicată luni de Eurostat.



Din cele circa 5,2 milioane de decese raportate în Uniunea Europeană în anul 2015, aproximativ 3.600 (0,07%) au fost cauzate de violenţe. Majoritatea victimelor, respectiv 64%, au fost bărbaţi.



Aceeaşi statistică a constatat o scădere a ratei omuciderilor pe ansamblul blocului comunitar. În anul 2002 procentul lor a fost de 1,3% la 100.000 de locuitori, de atunci scăzând constant de la an la an.



În termeni absoluţi, în anul 2015 ţările unde au fost consemnate cele mai multe crime sunt Germania (441), Italia (395), Franţa (340), România (301) şi Polonia (293).



Însă pentru o comparaţie relevantă este necesar ca aceste date prezentate ca valori absolute să fie ajustate cu mărimea şi structura populaţiei fiecărei ţări.



În ce priveşte comparaţia în termeni relativi, rata omuciderilor este cea mai ridicată în statele baltice.



Cu 5,1 crime la 100.000 de locuitori, Letonia are cea mai ridicată rată a omuciderilor, iar celelalte două state baltice, Lituania şi Estonia au înregistrat 4,1 şi respectiv 3,6 crime la 100.000 de locuitori.



Tot în termeni relativi, la polul opus regăsim Marea Britanie, cu numai 0,1 crime la 100.000 de locuitori, urmată de Irlanda, Franţa şi Germania, toate cu 0,5 crime la 100.000 de locuitori.