Nicolae și Maria Badea, românii cu marfa distrusă la protestele din Franța, fac dezvăluiri șocante: "Jandarmii luminau cu lanterna etichetele produselor"

Transportatorii români a căror marfă a fost distrusă de fermierii francezi furioși au făcut dezvăluiri la Antena 3 CNN.

Românii, dar și alți șoferi de TIR, au fost opriți de protestatari și li s-a confiscat și distrus marfa, iar imaginile revoltătoare au determinat autoritățile române să emită avertizări legate de riscurile deplasărilor în Franța.

Ajunși între timp acasă, românii Maria și Nicolae Badea, au povestit cum au supraviețuit acestui incident deosebit de grav, după ce au fost prinși în mijlocul manifestanților francezi.

Transportator român: Ni s-a spus să rămânem calmi, ca să nu ni se întâmple nimic rău

"Nu am avut ce să facem acolo pentru că nu ni s-a spus absolut nimic legat de ce urma să se întâmple. Ni s-a spus doar să oprim camionul, care a fost blocat de foarte multe persoane ce s-au pus în fața camionului. Vă dați seama că noi nu am avut cum să mai înaintăm. A trebuit să ne oprim.

Au venit, ne-au spus că trebuie să oprim, că acolo se va descărca toată marfa. Ni s-a spus că trebuie să stăm calmi, să fim pașnici, ca să nu ni se întâmple nouă nimic rău. Și s-au apucat, între timp, să descarce toată marfa, fără nicio explicație, fără nimic (...)

După ce ne-au descărcat, au spus că suntem liberi, putem să plecăm. Noi am plecat din sensul giratoriu undeva, la două, trei sute de metri mai în față. Acolo, așteptând un echipaj de poliție cu care puteam să stăm de vorbă sau să luăm legătura cu cineva, am anunțat firma. Firma a sunat peste tot ca să vină un echipaj de poliție, să ne dea și nouă un proces verbal sau ceva pentru marfa distrusă.

Transportator român: Jandarmii francezi le-au luminat cu lanterna protestatarilor etichetele produselor pe care urmau să le distrugă

Între timp, acolo au mai oprit încă două camioane cu numere de Franța, care erau încărcate cu legume și fructe din Spania și, din ce am înțeles din discuțiile protestatarilor, erau cu destinația Lyon. Acele camioane au fost descărcate complet lângă ei.

La al doilea camion a venit un echipaj de la jandarmi cu o lanternă, pentru că se întunecase. Iar jandarmii au luminat cu lanterna, să vadă protestatarii ce scrie pe etichetele de pe marfă. Deci jandarmeria era acolo, dar nu a făcut absolut nimic. Se uitau, pur și simplu, cum (protestatarii) descarcă, cu tractoarele, celelalte camioane pe care le opriseră protestatarii.

Toată marfa de import care intra în Franța, în special mâncare, era distrusă. A mai trecut un coleg român pe lângă noi, care era încărcat cu cutii de suc, cutii din acelea de aluminiu, care erau cu destinație Franța. Lui nu i-au făcut absolut nimic, l-au lăsat să treacă.

Singura problemă pentru ei (protestatarii, n.r.) a fost doar marfa venită din exterior, marfa de import care era pentru supermarket-uri, mâncarea, în general.

Față de noi nu au fost violenți, dar în momentul când ne-au oprit, ne-au spus să stăm ca să fim pașnici și să cooperăm. Vă dați seama, în momentele alea, acolo, nu prea puteai să faci mare lucru sau să poți să te opui, pentru că erau două, trei sute de oameni. Noi doi nu aveam nicio putere, atâta timp cât jandarmeria nu a intervenit și nu a făcut nimic", a spus Nicolae Badea la Antena 3 CNN.

Transportator român: 80% din cursele noastre sunt cu destinație Franța, dar ținând cont de ce e acolo, nu știu ce vom face

"Noi, personal, nu putem face nimic. Firma se ocupă de toate demersurile. Acolo nu a stat de vorbă nimeni cu noi.

Au venit doi jandarmi la mine, eu fiind la volan, și nici ei nu mi-au zis că este protest. M-au întrebat dacă am făcut fotografii și le-am zis că nu. Au mers în spatele camionului și au făcut ei ceva fotografii sau filmări, nu știu ce au făcut exact, după care au plecat liniștiți.

Adică nu ne-a spus nimeni nimic, nici în primul sens giratoriu, unde s-a dat mașina de poliție la o parte, ca să trecem noi. Nu ni s-a explicat absolut nimic și nici noi nu știam", a afirmat, la rândul său, Maria Badea.

"După ce cele întâmplate, acesta mi-a fost primul gând: am postat un filmuleț ca să-i ajut pe ceilalți colegi ai noștri. Chiar dacă noi nu am văzut (din timp protestele din Franța) pe nicio rețea de socializare, nu am observat și nu am văzut nimic. Eu am postat tocmai ca să informăm, am informat firma.

După părerea mea, cu siguranță o să se ajungă mai departe (cu protestele), după cum am văzut și alte filmulețe, în care chiar au răsturnat camioanele, le-au dat foc (...) Cu siguranță or să blocheze și or să-și atingă scopul lor", a adăugat ea.

"Noi ar trebui să plecăm din nou mâine după-amiază. Acum nu știu exact în ce direcție o să luăm, ce fel de curse o să avem, în ce țară o să mergem. Cursele noastre sunt cam 80% destinație Franța. Acum, vă dați seama, fiind aceste probleme, nu știu ce să vă spun, chiar nu știu", a încheiat Nicolae Badea declarația făcută la Antena 3 CNN.