Soția lui Rudel Obreja rupe tăcerea: ”La fiecare vizită vedeam asta! Lucrurile au degenerat...”

Soția lui Rudel Obreja rupe tăcerea. Antonia Obreja susține că fostul președinte al FR Box a fost declarat sănătos pe data de 7 aprilie 2022, în momentul în care a fost încarcerat.

”Poate o spun eu Subiectiv, dar o spun și documentele. În momentul în care cineva intra într-o închisoare intră într-o carantina. Este analizat medical. După aceasta carantină, șotul meu a ieșit și a rezultat ca e clinic sănătos.

Am aceste documente, 7 aprilie 2022 e data încarcerării lui. Soțul meu a făcut analizele an de an și toate au fost impecabile. Mi se pare greu totuși ca în iunie să ajungi cu cancer în stadiul patru cu metastaze!

”La două săptămâni au început durerile”

La aproximativ două săptămâni au început durerile și mi-a spus că nu se simte bine şi că la cabinetul medical a spus că are o problemă. După ce a fost mutat, lucrurile au degenerat. La fiecare vizită eu vedeam dintr-un munte de om că se topește. A început să slăbească.

Eu am fost cu soțul meu 16 ani, îl știam foarte bine, nu era un om să se plângă, nu a luat niciun medicament, era puternic psihic”, a declarat Antonia Obreja la România TV.

Femeia spune că Rudel Obreja s-a prezentat de nouă ori la cabinet, pentru că se simțea rău. Iar singurul tratament primit a constat în medicamente pentru stomac.

”Soțul meu s-a prezentat la cabinet de nouă ori, a subliniat că e o urgență ca el să se trateze liber și i s-a dat No Spa şi Omez! E greu acum să vorbesc. Vreau să-l las să plece liniștit. La un moment dat mi-a spus „Să îi ierte Dumnezeu pe călăii mei!” si asta spun și eu”, a mai ea.

Antonia Obreja susține că soțul ei nu a fost niciodată de acord cu deciziile luate de judecători, însă s-a supus cu demnitate.

„Soțul meu a fost încarcerat de trei-patru ori, a avut arest preventiv, viață de calvar. Am trăit și suferința asta nu a știut-o nimeni. Restul e poveste. Soțul meu a avut atâta demnitate chiar dacă nu a fost de acord cu deciziile luate, cu abuzurile justiției, a spus eu sunt un om demn, rămân în fața justiției”, a mai spus Antonia Obreja.