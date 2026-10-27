Rumen Radev acuză România că a provocat Rusia să lanseze ultimele atacuri cu drone din Marea Neagră

Rumen Radev, premierul Bulgariei. Sursa foto: Hepta

Premierul bulgar Rumen Radev a spus că ultimele atacuri cu drone din Marea Neagră din Zona Economică Exclusivă a României au fost provocate după ce autoritățile de la București au menționat Rusia drept responsabilă pentru aceste acțiuni, informează publicația bulgară Trud.

„Eu am fost singurul prim-ministru dintre cele trei state ale noastre membre NATO de la Marea Neagră (Bulgaria, România și Turcia – n.r) care l-a convocat pe ambasadorul rus și și-a exprimat foarte clar poziția. Dar am principii. Când fac acuzații, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu pot să o fac pe baza unor sloganuri”, a spus premierul bulgar.

În perioada 5 – 23 octombrie, opt nave comerciale au fost lovite sau implicate în incidente legate de atacuri cu drone în largul coastelor Bulgariei și României.

„Noi am arătat că Bulgaria, ca țară civilizată, își poate îndeplini obligațiile internaționale în domeniul căutării și salvării în caz de urgență”, a declarat Radev. „În primele minute ale tragediei care au avut loc în zona noastră economică exclusivă, echipele noastre de salvare erau acolo, în ciuda condițiilor meteorologice severe. Am demonstrat că Bulgaria, ca țară civilizată, își poate îndeplini obligațiile internaționale în căutarea și salvarea de urgență", a adăugat premierul bulgar.

Rusia l-a lădat pe Rumen Radev pentru tonul tot „mai conciliant” față de Kremlin și pentru deciziile pro-ruse din ultima vreme, inclusiv ieșirea din Coaliția Voluntarilor și blocajele impuse la nivelul UE pentru sancțiuni împotriva Rusiei. Recent, Radev a anunțat că Bulgaria nu va mai participa la un nou pachet de asistență financiară al UE pentru Ucraina.

Pe 17 octombrie, două drone au intrat sâmbătă seară în spațiul aerian al României și au fost doborâte de piloții militari români deasupra Mării Negre. Potrivit MApN, cele două ținte neutralizate erau drone de atac din familia Gheran, cu propulsie cu reacție. Piloții militari români au doborât, în total, 5 drone deasupra spațiului aerian al României sau în Zona Economică Exclusivă a României.