Avioanele F-16 ale României au doborât două drone deasupra Mării Negre. Anunțul MApN

1 minut de citit Publicat la 19:01 17 Oct 2026 Modificat la 19:50 17 Oct 2026

Avion de vânătoare F-16. Foto: Laurențiu Turoi/MApN via Facebook

Două drone au intrat sâmbătă seară în spațiul aerian al României și au fost doborâte de piloții militari români deasupra Mării Negre. Ministerul Apărării anunță că două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce radarele au detectat un grup de ținte aeriene care se deplasau spre sud-vest.

Cele două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 17:43.

Decizia a fost luată după ce sistemele de supraveghere radar au detectat mai multe ținte aeriene la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, care se deplasau în direcția sud-vest.

Prima dronă a intrat în spațiul aerian al României la ora 17:59. Două minute mai târziu, la 18:01, a fost doborâtă de unul dintre avioanele F-16.

În același moment, la ora 18:01, o a doua dronă a pătruns în spațiul aerian național. Aceasta a fost doborâtă la ora 18:05 de celălalt avion F-16.

Ministerul Apărării precizează că ambele ținte au fost identificate drept drone și au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat la rândul său intervenția și a precizat că cea de-a doua dronă se afla la aproximativ doi kilometri în interiorul spațiului aerian al României în momentul în care a fost angajată.

„Două drone aeriene angajate și doborâte acum câteva minute de piloții militari români deasupra Mării Negre. (...) Felicitări, colegi! Nimic din ce s-a muncit până acum nu e în zadar!”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Ministerul Apărării a anunțat că va reveni cu informații suplimentare după încheierea misiunii.