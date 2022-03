Delegația din Ucraina a ajuns în Belarus pentru negocierile cu Rusia | Consilierul lui Zelenski: "Aceștia sunt barbarii secolului XXI"

Negocierile sunt programate să înceapă la ora 16, ora Kievului (aceeași oră în România).

Delegația rusă a ajuns mai devreme la locul întâlnirii, situat în apropierea graniței dintre Polonia și Belarus.

Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a declarat că "tergiversarea negocierilor a devenit o tradiție diplomatică a părții ucrainene".

Cele două runde de discuții anterioare, desfășurate săptămâna trecută, nu au dus la niciun rezultat.

Tentativele de a stabili coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din Mariupol și Volnovaha au eșuat, sâmbătă și duminică, după ce armata ucraineană și cea rusă s-au acuzat reciproc de încălcarea încetării temporare a focului.

Luni, o propunere rusă de instituire a unor coridoare umanitare la Kiev, Harkov, Mariupol și Sumy a fost respinsă de partea ucraineană, după ce Kievul a constatat că traseele de evacuare propuse de Moscova duceau în Rusia și Belarus.

Atât Moscova, cât și Kievul au pus presiune pe partea adversă în declarații publice, înaintea negocierilor.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a spus că părții ucrainene i s-au transmis condițiile în care armata rusă ar înceta "într-o clipă" ofensiva militară.

Însă condițiile par greu sau imposibil de acceptat, pentru că presupun recunoașterea Crimeei ca parte a Rusiei, recunoașterea independenței republicilor separatiste din Donbas și introducerea în Constituție a neutralității Ucrainei.

La rândul său, Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean și membru în delegația de negociatori a Kievului, a postat următorul mesaj pe Twitter, înainte de discuțiile cu partea rusă.

"Barbarii secolului XXI. Rusia a deteriorat sau distrus 202 școli, 34 de spitale, peste 1500 de clădiri rezidențiale. Peste 900 dintre așezările noastre sunt complet lipsite de lumină, apă, căldură. Armata rusă nu știe să lupte împotriva altor armate. Dar se pricepe la uciderea civililor".

Barbarians of the XXI century. Russia damaged/destroyed 202 schools, 34 hospitals, 1500+ residential buildings. 900+ our settlements are completely deprived of light, water, heat. The Russian army doesn’t know how to fight against other armies. But it’s good at killing civilians pic.twitter.com/VAqaIurWN8