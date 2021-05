S-a aflat cine a denunțat-o pe Elena Udrea în dosarul genții cu aproape 4.000.000 de dolari

Omul de afaceri Bogdan Buzăianu este considerat cel mai mare 'băiat deștept' din Energie și omul care ar fi "orchestrat" jaful de la Hidroelectrica. De asemenea, este suspectat că ar fi dat un tun de 45 de milioane de dolari într-o țară din vestul Africii.

In anul 2004, Buzăianu a încheiat prin compania Energy Holding cel mai mare contract de energie cu Hidroelectrica, cu o valoare a energiei tranzacționate de aproape 1 miliard de dolari. Contractul ar fi fost încheiat ilegal si ar fi reprezentat peste 1 la sută din PIB-ul Romaniei, spun procurorii DIICOT. In urma anchetei, doar directorii Hidroelectrica au fost condamnati la inchisoare, ulterior dosarul fiind clasat.

Bogdan Buzăianu a făcut insă o serie de afaceri prin firme off-shore. Cancan.ro a intrat in posesia unor imagini spectaculoase cu vila impresionanta detinuta Buzăianu in sud estul Frantei. Vila secretă a multimilionarului se numeste Marabounta si este situata pe o colină din localitatea exclusivista Beaulieu-Sur-Mer.

Bogdan Buzăianu a cumpărat somptuoasa vilă în 2007-2008, cu aproximativ 12 milioane de euro, prin firme-interpuse. Investiția a fost insa mult mai mare, Buzăianu achiziționând decorațiuni și opere de artă cu o imensă valoare.

Palatul are cel puțin 3.000 mp, mai multe piscine, o grădină exotică, opere de artă și statui. Ca sa-şi mascheze identitatea de proprietar al vilei, Buzăianu a folosit mai multe companii offshore anonime, iar in prezent vila de lux Marabounta ar fi fost scoasa in secret la vanzare prin celebra companie Sotheby's la pretul de 30 de milioane de euro.

Aceasta nu ar fi fost singura proprietate a lui Buzăianu din Franta. Tot in Beaulieu-Sur-Mer a mai avut o vila superba pe care ar fi cumparat-o cu 15 milioane de euro de la un traficant de armament libanez, iar ulterior a vandut-o.

