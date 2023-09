Alergolog român, de Ziua Mondială a Dermatitei Atopice: "Suferinţa este generată de simptomele persistente şi severe"

Astăzi este 14 septembrie, iar în calendarul sănătăţii este marcată Ziua Mondială a Dermatitei Atopice. Pacienţii care suferă de această afecţiune cutanată cronică sunt predispuşi şi la afecţiuni alergice. Alergolog: "Suferinţa este generată de simptomele persistente şi severe"

Adriana Nicolae, alergolog, a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre această zi importantă şi a explicat de ce Ziua Mondială a Dermatitei Atopice se desfăşoară în jurul ideii "If you only knew".

"Ideea de "Şi dacă ai şti" surprinde de altfel suferinţa şi afectarea gravă a calităţii vieţii pacienţilor care suferă de dermatită atopică. Suferinţa este generată de simptomele persistente şi severe, respectiv mâncărimea şi leziunile care apar pe piele, faptul că le este afectat somnul, puterea de concentrare, dar cu atât mai mult atunci când discutăm de asocierea altor afecţiuni alergice din perspectiva alergiilor alimentare severe şi, ulterior, pe măsura escaladării marşului atopic, discutăm despre alergii respiratorii", a explicat Adriana Nicolae, alergolog.

"Îndemnul este categoric spre empatie"

Sloganul Zilei Mondiale a Dermatitei Atopice este "Şi dacă ai şti". Şi aici putem să spune şi dacă ai şti câtă suferinţă ascunde această afecţiune, şi dacă ai şti că acest copil nu este contagios şi nu trebuie să te uiţi urât la el, şi dacă ai şti că el nu poate să mănânce la fel ca tine şi ar trebui să înţelegi lucrurile astea şi să nu îi pui viaţa în pericol.

Îndemnul este categoric spre empatie, prin informarea populaţiei asupra acestei afecţiuni", a spus Adriana Nicolae, alergolog.