ANTENA3.RO LIVE. Începe școala - Vorbim despre prevenție, imunitate și motivele pentru care la noi la mare toată lumea face enterocolită

Începe scoala (DIN PACATE), incepe trezitul dimineata, incepe aglmoeratia, incepe alergatura, incep epidemiile, racelile, incep mucii, incep toate distractiile practic. Si asta in conditiile in care traim in tara in care nu ne spalam suficient de mult pe maini, dar ne e frica de Ebola si cine stie ce alta boala exotica. Maine, la Antena 3 LIVE cu Maria Coman, vine directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes, doctorita Simin Florescu. Vorbim despre preventie, despre imunitate, despre motivele pentru care la noi la mare toata lumea face enterocolita. Ce inseamna igiena corecta, ce putem face concret. Maine, spuneam, la ora 15.00

Antena 3 a lansat joia, de la ora 15.00, un nou proiect, „antena3.ro LIVE, cu Maria Coman”, un format săptămânal de interviuri exclusiv online, care va aborda temele momentului şi le va analiza împreună cu cei în măsură să ofere răspunsuri.

Înregistrările dezbaterilor pot fi găsite și pe canalul de Youtube antena3ro.