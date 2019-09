Atenție! Aceste dureri de spate pot fi simptomul unui tip de cancer agresiv și incurabil!

foto: Pixabay.com

Mielomul multiplu este o formă incurabilă, rară și foarte agresivă de cancer al sângelui, care afectează măduva osoasă. Mielomul multiplu reprezintă aproximativ un procent dintre toate tipurile de cancer și este a doua boală ca frecvență în ceea ce privește cancerul de sânge.

În fiecare an, sunt diagnosticaţi cu mielom multiplu aproximativ 39.000 de pacienţi în întreagă Europă şi sunt raportate 24.000 de decese. Aproximativ 37% dintre persoanele diagnosticate au mai puțin de 65 de ani, potrivit doctorulzilei.ro.

„Mielomul multiplu este o boală foarte complexă, care are un tipar specific de perioade de remisiune, urmate de recădere. Pentru pacient, acest lucru înseamnă că boala revine într-o formă mult mai agresivă după o perioadă sub tratament, în care se simte mai bine. În timp, boala progresează, perioadele în care aceasta este ținută sub control se scurtează, iar complicațiile se înmulțesc. Chiar dacă, în ultimii ani, s-au făcut progrese substanțiale în ceea ce privește opțiunile de tratament și mulți pacienți trăiesc cu boala zece ani sau chiar mai mult, mielomul multiplu rămâne o boală incurabilă.” explică Prof. Dr. Daniel Coriu, Director-Centrul de Hematologie și Transplant Medular, Institutul Clinic Fundeni.