Cum ne putem feri de boala Alzheimer. Specialist în neuroştiinţe: "Trebuie să ne antrenăm mintea şi să îi spunem creierului că avem nevoie de el!"

Alzheimer este o boală care se manifestă prin demenţă şi care provoacă probleme de memorie, gândire, dar mai ales de comportament.

Deşi până în prezent nu se cunosc mijloace sigure de prevenire a maladiei Alzheimer, Costin Dămăşaru, specialist în neuroştiinţe, a oferit câteva recomandări care ajută la prevenirea sau chiar încetinirea declinului cognitiv.

"Printr-o demenţă, încetul cu încetul se pierde contactul cu realitatea. Cum ne dăm seama? Acţiunile pe care noi le considerăm normale nu mai sunt acolo. Ce ne face să ne îngrijorăm este faptul că persoana aproape de noi care începe să piardă încetul cu încetul contactul cu realitatea şi începe să nu mai perceapă ceea ce se întâmplă în jur, aşa cum credem noi că ar trebui sau aşa cum simţim noi, atunci asta ne arată că există o anumită problemă la nivel de conectivităţi, la nivel de utilizare a reţelelor neuronale.

Ce putem face pentru a preîntâmpina această boală foarte severă, care afectează din ce în ce mai mulţi oameni, este aceea de a transmite creierului că încă avem nevoie de el. Cum facem asta? Fiind activi. Este foarte simplu să ne imaginăm că putem să comunicăm cu creierul nostru. Şi îi spunem am nevoie de tine. Am nevoie de tine să fii sănătos, ca să pot să ating mai multe obiective. Cercetările dovedesc că în momentul în care noi nu mai suntem utili comunităţii, familiei, societăţii, creierul începe să se degenereze, pentru că nu mai are obiective, nu îşi mai vede rostul.

Ce anume e de făcut? Să începem să facem mişcare, e foarte impotant, dar mai ales să folosim creierul într-un mod activ. Adică, să începem să citim, să facem integrame, rebusuri, să jucăm şah, să antrenăm mintea, astel încât să îi spunem creierului că avem nevoie de el, să fie într-o stare optimă. E ca un muşchi. În momentul în care îl antrenezi, îl duci la sală, începe să devină mai puternic, mai robust, mai rezistent. În momentul în care nu facem asta şi stăm, nu avem grijă de el, încetul cu încetul se deteriorează până când nu îşi mai face cum trebuie treaba. La fel şi cu creierul. Este important să avem grijă de el şi să îl folosim", a explicat Costin Dămăşaru, specialist în neuroştiinţe, în exclusivitate la Antena 3.