Alimentul pe care trebuie să îl evităm când este foarte cald afară. Prof. dr. Vlad Ciurea: „Duce la fenomene de ischemie cerebrală”

Alimentul care trebuie evitate pe vreme de caniculă. Sursă foto: Antena 3 CNN

Prof. dr Vlad Ciurea a explicat în exclusivitate la rubrica Sfat de Sănătate cu Andreea Cigolea de la Antena 3 CNN care este alimentul care ”cade ca un bolovan” la stomac, și pe care ar trebui să îl evităm întotdeauna pe vreme de caniculă.

”Trebuie să ne protejăm și ne protejăm întreg organismul, inclusiv funcția de comandă cerebrală, prin ceea ce mâncăm și cum ne hidratăm.

”Mâncarea trebuie să fie foarte ușoară”

În primul rând mâncarea trebuie să fie foarte ușoară. Nu degeaba s-au inventat aceste salate. Cât mai multe salate, cât mai multe băuturi ușoare, nu energizante, cât mai multe cantități limitate la mese, adică mese cât mai dese, cu cantități limitate.

O serie întreagă de lucruri trebuie îndepărtate. Tot ceea ce înseamnă grăsimile, toate acele mâncăruri prăjite, supraprocesate, acei minunați mititei care ne plac, poate seara, sau doar duminică la grătar, dar dacă vrei să muncești, nu poți mânca o asemenea mâncare despre care noi spunem că este grea pentru metabolism, pentru organism, pentru că deja organismul este supus unui stres din cauza căldurii, din cauza circulației, din cauza stresului, în funcție de activitatea fiecăruia, și mai venim și cu o mâncare foarte grea care o să cadă ca un bolovan în stomac.

”Apar fenomene de ischemie coronariană și cerebrală”

Ce se întâmplă în perioadele acestea de caniculă? Se golește creierul de activitate vasculară și o mâncare foarte grea care cade în stomac duce la fenomene de ischemie coronariană și cerebrală, deci funcțiile nu mai merg în condiții normale”, a afirmat Vlad Ciurea.

Renumitul neurochirurg a vorbit în nenumărate rânduri despre efectul pe care micii îi au asupra organismului.

”De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie întreg organismul și de la alimentație pornesc și toate lucrurile rele. La baza alimentelor, de la egipteni se știe, că toate lucrurile rele pleacă de la alimentație. Există o mulțime de alimente care plac creierului. Creierul se bucură de aceste alimente”, a afirmat renumitul neurochirurg,

”Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul”

”Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul. Vă dau un singur exemplu. Când simțim mititeii care sfârâie pe grătar, plecăm în direcția respectivă. Ne-am dus după vizualizare, după zgomot, după miros.

Ancestral, în genomul românesc, s-au imprimat acești mititei care ne plac tuturor. Însă creierului nu îi plac. Nu are voie creierul să acceadă la acest produs. Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate”, a mai spus doctorul.

”Ca să îl păcălim, mergem mai la distanță și găsim altceva care să îi placă. Trebuie să facem asta. Creierul trebuie educat, trebuie modelat, nu intoxicat. Și într-adevăr, dovadă că sunt foarte multe persoane care în ziua de astăzi mănâncă foarte curat, mănâncă vegan, alții țin post și au reușit”, a explicat Vlad Ciurea în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.