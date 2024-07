Ce trebuie să știe românii care au urgențe dentare. Sfaturile medicilor pentru cei care au nevoie să ajungă noaptea la cabinet

Capitala are câteva spitale de stat care asigură urgenţele stomatologice. FOTO: Getty Images

Românii care au o urgenţă dentară trăiesc un adevărat calvar până când găsesc un spital ori un cabinet deschis non-stop sau măcar cu program prelungit. Capitala are câteva spitale de stat care asigură urgenţele stomatologice, însă nu pot fi tratate toate cazurile. În plus, avem cel mult 20 de clinici private care, teoretic, au program non-stop. Cele mai multe astfel de unităţi medicale funcţionează on call. De accea, este indicat să sunaţi înainte să ajungeţi noaptea sau în weekend în faţa unui astfel de cabinet.

Cu aproape două milioane de locuitori, Capitala nu stă deloc bine la capitolul urgenţe dentare. Spitalul Clinic Dan Theodorescu este singura opţiune pentru cei mai mulţi bucureşteni.

Reporter: „Cu ce problemă ați venit?”



Femeie: „Cu mama mea. Are o problemă la măsea, i s-a inflamat și aici am putut să venim la camera de gardă, doar aici cunoaștem.”

Mai sunt câteva unităţi medicale de stat care asigură urgenţele dentare în Bucureşti, însă ele funcţionează în sistem on call, ceea ce înseamnă că medicul este acasă şi poate veni doar când este sunat. Ori sunt unităţi medicale care tratează doar acele urgenţe care au şi alte traumatisme, aşa cum se întâmplă în cazul Spitalului de Urgenţă Bucureşti. La Spitalul Sfântul Ioan ne putem trata afecţiunile dentare grave, însă nici aici nu găsim zilnic program non-stop.

În Capitală sunt, în medie, 20 de cabinete private care asigură urgențele non-stop

Potrivit datelor transmise de Colegiul Medicilor Stomatologi Bucureşti, în Capitală sunt, în medie, 20 de cabinete private care asigură urgențele non-stop și alte 15 cabinte care sunt deschise cu program prelungit până la miezul nopții.

Astfel de cabinete nu sunt însă uşor de găsit, spun pacienţii. În plus, este important să sunaţi înainte, chiar dacă, teoretic, au program non-stop.

Sunt însă medici care spun că se pot adapta nevoilor pacienţilor.

Denisa Tutunaru, medic stomatolog: „De foarte multe ori mi s-a întâmplat să primesc mesaje la 23:00 sau în weekend, duminica. Atunci încercăm să facem tot posibilul să ajungem unul dintre noi.”

Cristian Stăvăroiu , manager clinică stomatologică: „Era trecut de miezul nopții, dar ne-a spus că este o urgență foarte mare, pentru că la ora 4 dimineața trebuia să plece din țară și am deschis clinica.”

Valentin Coțofană, manager clinică stomatologică: „În timpul weekend-ului sunt tot felul de de solicitări, fie de fracturi ale dinților, nu știu, accidente minore.”

Urgenţele dentare sunt o problemă şi mai gravă în ţară. În Cluj există un singur cabinet de urgenţe stomatologice în cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean. Acesta cabinet funcţionează doar seara şi noaptea. Iar în Timişoara urgenţele sunt asigurate cu ajutorul rezidenţilor.