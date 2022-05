Dieta WuShu. Florin Dumitrescu: ”Într-o lună ești alt om! Te poți lăsat și de fumat! Dimineața, pe stomacul gol!”

"Eu nu sunt cel mai bun exemplu, că am 35 de ani și arăt a 40 și ceva. Nu sunt de urmat... Eu beau cafea dimineața, nu prea mănânc", a spus cheful bucătar.

"Dar m-a învățat cineva ceva, pentru că eu, după filmări, de regulă, îmi fac un set de analize ca să văd ce suplimente trebuie să iau ca să mă repun în formă. Și mi-am făcut un set de analize, eram dat peste cap total: început de pancreatită, început de diabet, început de multe.

Și-mi zice nenea ăsta: tu poți să iei suplimentele, sau poți să mai faci o chestie să-ți dai reset la corp. Cum adică? Dieta Wushu!

Luptătorii Wushu, arte marțiale, dimineața pe stomacul gol bagă 2 litri de apă. Imediat ce te-ai trezit, ai luat paharele, calculezi 2 litri, le bei, te poți lăsa și de fumat. Schimbă organismul, schimbă gustul, schimbă tot.

Bei 2 litri, îți iei o oră să stai la baie, dar într-o lună ești alt om", a mai spus el în podcast-ul lui George Buhnici.

Chef Florin Dumitrescu: ”Nu lua niciodată ce îți recomandă ospătarul!” Motivul pentru care nu mănâncă ciorbă la restaurant

Chef Florin Dumitrescu a explicat de ce este bine să refuzi întotdeauna ”recomandarea bucătarului” într-un restaurant: ”Mă simt ca un magician din ăla care dezvăluie trucuri”.

„Am învățat-o încă din prima zi de cârciumă. Nu lua niciodată ce îți recomandă ospătarul. Mă simt ca un magician din ăla care dezvăluie trucuri. Nu e bine! (...) Există acest astăzi vă recomand... coastele de porc. Dar de ce îmi recomanzi tu mie coastele de porc astăzi? Păi... să scăpăm de ele, înțelegi? Dar nu că sunt ele gătite, dar e ultima zi a lor înainte de a expira, înainte de a începe să miroasă urât. Asta în cârciumile care nu funcționează, dacă te duci la una care are 700 de persoane rulaj pe prânz nu ai problema asta. Cel mai bun sfat este să te duci să mănânci acolo unde e cârciuma plină”, a explicat Florin Dumitrescu.

”Atunci când carnea se acoperă cu sos, înseamnă că se acoperă o greșeală”

„Atunci când carnea se acoperă cu sos, înseamnă că se acoperă o greșeală. Dacă mănânc la împinge tava, eu mănânc chestii cât mai românești, cât mai de casă. Oamenii din spate sunt oamenii care fac mâncare și acasă”, a mai spus celebrul chef.

„Eu nu mai mănânc ciorbe în cârciumi”

„Eu nu mai mănânc ciorbe în cârciumi. Eu nu mai pot să mănânc ciorbe în cârciumi. Am avut problema asta după ce am descoperit că mă și mint. Eu îi întrebam dacă au vegeta în farfurie și ospătarii spuneau că nu. Dar m-a învățat un bucătăraș de prin Ardeal că școala de bucătari îi învață cum să folosească vegeta fără să se vadă. Fac supa, baza, apoi o dau prin sită fină, fină și se pierd bucățelele alea. Nu e intoleranță, nici alergie, e direct inflamație. Nu doar monoglutamatul, că dacă ar fi monoglutamatul natural nu ar fi o problemă. Bazele chimice pe care ei le folosesc acolo... Treaba aia, un sfert de oră am de la prima lingură până când trebuie să ajung la prima toaletă și stau acolo toată noaptea. E îngrozitor și am zis că nu mai mănânc ciorbă în cârciumi”, a mai spus Florin Dumitrescu.