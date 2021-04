Maternitatea MaDonna Maria din Craiova, singura maternitate din sud-vestul României cu unitate de transfuzie proprie

Astfel, Maternitatea MaDonna Maria din Craiova nu mai apelează la un serviciu extern pentru funizarea de sânge şi produse sanguine şi devine astfel prima şi singura unitate spitalicească din sud-vestul ţării care are unitate de transfuzie proprie.

Viitoarele mame au certitudinea că pot avea parte de tot suportul într-un moment atât de vulnerabil fizic şi psihic.

Inaugurarea a fost făcută de Nicolae al României, iar acesta spune că această unitate poate fi un bun exemplu de implicare pentru alte spitale şi clinici din ţară.

"Este o cauză foarte importantă pentru ţara noastră şi mai ales în zona unde ne aflăm acum. Este foarte important că Craiova şi această zonă regională are un astfle de centru unde poate să vină cetăţeanul. Sunt puţine şi trebuie să fie mai multe, dar sunt sigur că acest spital poate fi un hub, un centru al regiunii", a declarat Nicolae al României, nepotul Regelui Mihai I al României.

Investiţia a fost făcută din dorinţa de a oferi pacientelor siguranţă, iar medicilor cele mai bune condiţii de lucru.

"Noi suntem primii beneficiari ai acestui centru. Suntem fericiţi că ne putem bucura de acest ajutor nesperat în cursul unei intervenţii chirurgicale. Dar nu numai intervenţiile chirurgicale beneficiază de prezenţa flacoanelor de sânge pentru salvarea vieţii unei femei, chiar obstetrica, naşterea naturală se poate complica în orice moment cu o necesitate acută a transfuziei sanguine", a precizat dr. Leontina Surtea, director medical al Maternităţii MaDonna Maria din Craiova.

"În zona de obstetrică, din punct de vedere statistic, una din zece femei poate să aibă nevoie de sânge la naştere şi atunci trebuie să fim pregătiţi în orice moment. În cei zece ani de când am deschis am lucrat cu un contract externalizat pentru furnizarea de sânge şi produse sanguine, dar pentru siguranţa pacientelor noastre şi pentru siguranţa cadrelor medicale care îşi desfăşoară activitatea în acest spital, am decis această investiţie în unitatea de transfuzie sanguină", a declarat Alexandra Preda, manager al Maternităţii MaDonna Maria din Craiova.

Siguranţa pacientei care are nevoie de transfuzii de sânge depinde de condiţiile în care este depozitat şi analizat sângele, iar acest lucru se realizează în unităţile de transfuzie sanguină.

"Noi funcţionăm ca o unitate de transfuzie sanguină, adică un loc în care noi putem să administrăm sânge pacientelor care au nevoie de acest produs. Sângele vine la centrul regional, acolo se fac donaţiile, acolo se fac selecţiile şi preparările de produse sanguine şi de acolo ne vin toate produsele necesare", a mai explicat dr. Leontina Surtea.

"Procedura de donare de sânge este una sigură în continuare. Este o procedură relativ simplă. Ca şi timp durează maxim o oră cu tot ce înseamnă înregistrare, efectuarea investigaţiilor medicale pentru donator şi donarea propriu-zisă de sânge", a spus managerul Alexandra Preda.

"Nu există niciun risc la nivelul centrului de donare. A dona sânge, donarea de sânge se face în aceleaşi condiţii în care s-a desfăşurat şi până acum, numai că ce este diferit, perioada de dinaintea donării, adică în momentul în care o persoană s-a prezentat la centrul de donare, el va fi supus triajului", a precizat conf. univ. prof. dr. Adriana Turculeanu, directorul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine din Craiova.

Alegerea unui spital care are o unitate de transfuzie sanguină bine pusă la punct este un element important de siguranţă pentru orice proaspătă mămică.

"Noi realizăm un spital sigur. În acest moment, nu mai există niciun fel de teamă, niciun fel de reţinere, niciun fel de grijă că la un moment dat ar putea fi nevoie de un flacon de sânge sau anumite preparate pe care unitatea noastră judeţeană ni le poate pune la dispoziţie", a declarat dr. Leontina Surtea, directorul medical al Maternităţii MaDonna Maria din Craiova.

"Sângele salvează vieţi şi trebuie să fim conştienţi de asta şi să avem un simţ civic, chiar şi acum, în pandemie", a încheiat Alexandra Preda, managerul maternităţii.

