El este medicul care își roagă pacienții să nu îi mai dea "cadouri". "NU mă mai jigniți. Mulțumiți cu mulțumesc"

Un medic de la Spitalul Județean Satu-Mare își roagă pacienții să nu îi mai dea bani, carne, ouă și țuică. El trage un semnal de alarmă spunând că această practică este ilegală și imorală.

Sursa foto: Facebook | Dr. Costea Cristian medic specialist gastroenterologie

Doctorul Cristian Costea este medic gastroenterolog la Spitalul Județean Satu-Mare. Acesta a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook în care îi roagă pe pacienți să nu mai recurgă la gestul de a oferi o atenție medicilor.

El susține că se simte jignit de această acțiune venită din partea oamenilor.

"VA ROG, NU ma mai jigniti oferindu-mi orice fel de bun de la bani la ciocolata, carne, oua, tuica (si aveti imaginatie bogata) dupa ce v-am vazut pe dumneavoastra ca pacient sau pe cineva din familia dumneavoastra, indiferent unde in sistemtul de stat sau privat! Dupa cum bine stiti tratamentul si investigatiile in Spitalul de stat sunt GRATUITE si in sistemul privat le platiti la adevarata lor valoare de cele mai multe ori, deci nu ii nevoie sa mai fiti si “atenti”!!

E ANORMAL, IMORAL, AMORAL, ILEGAL, IAR LEGEA ESTE UNA PENTRU TOTI!!

Am tot ce imi trebuie si daca nu am o sa muncesc si mai mult ca sa am ceea ce imi doresc, la fel ca voi toti! Stiu ce inseamna sa nu ai(chiar stiu!!!) si am inceput sa cunosc si ce inseamna sa ai! Daca fac anumite proceduri si la Clinica privata si nu vi le pun sa le platiti nu trebuie sa va simtiti datori… spuneti un “Multumesc” si imi este suficient… Dumnezeu mi -a dat intotdeauna mai mult inapoi… El stie de ce!!

Multumiti cu Multumesc", este mesajul " target="_blank">medicului.