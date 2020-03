Mineralele care întăresc sistemul imunitar și distrug virusurile. Nu e recomandat să-ți lipsească

Zincul face raceală mai putin agresivă

Dacă vă încearcă o răceala, încercați suplimentele cu zinc. Puteți lua acest mineral de la farmacie, fără rețetă. El împiedică formarea proteinelor necesare virusurilor pentru a se reproduce. Diverse studii arata ca persoanele care iau tablete cu zinc descriu simptomele racelii ca fiind mai putin agresive. Mai mult, subiectii implicati in cercetari afirma ca acest mineral ii ajuta sa se vindece mai repede. Exista insa specialisti care afirma ca este vorba, pur si simplu, despre „placebo”.

Echinaceea reduce durata răcelii cu doua zile

Suplimentele cu echinaceea au efect pozitiv asupra imunității, au proprietăți antivirale, deci pot fi și un bun remediu contra răcelilor, afirma specialiștii. Un studiu arata că aceste suplimente scad cu 58% riscul apariției unei răceli sau îi reduc durata cu aproape două zile. „Suplimentele de echinaceea nu sunt recomandate copiilor, deoarece nu au fost făcute încă studii clinice pe segmentul acesta de vârstă”, susține Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare.

Supa de pui, sursa de anticorpi

Aceasta are un efect benefic în cazul durerilor în gât ori asupra infecțiilor respiratorii, pe care le face mai ușor de suportat. „Carnea are proteine care ajuta la formarea anticorpilor. În plus, supa din piept de pasare este buna în răceli datorita aminoacizilor și a altor susbtante care întăresc imunitatea.

Sursa: doctorulzilei.ro.