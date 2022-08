Dr. Monica Pop: ”Medicii care au făcut această meserie pentru bani, “jefuiesc" pacienții ca în codru” | Peste 2.000 de lei a ajuns o consultație la privat

Medicul susține că este inadmisibil să plătim peste 1.000 de lei pentru o consultație la Urgență, având în vedere că românii nu au aceleași salarii ca în străinătate.

”Unele clinici private: preț consultație imens: 1.100-1.300-1.500 sau peste 2.000 de lei. La Urgență! Unde poate ajunge nesimțirea? E legal dar moral deloc. Pacienții, tot români dintr-o țară săracă sunt.

Câțiva confrați care au facut aceasta meserie pentru bani, “jefuiesc" pacientii ca in codru.Vreo facilitatate? Nici vorbă! Nu le pasa ce sacrificii materiale fac bietii oameni in disperarea lor, crezând ca acolo vor gasi vindecarea!

Adesea, departe de adevar! E adevarat, nu-i obliga nimeni sa mearga in privat, dar mai e adevarat si că cei care au asemenea preturi astronomice sunt si din cei la care calitatea si rezultatele actului medical lasa mult de dorit!

Multi îi tin si apoi tot la "stat" ajung! Mirajul cunoscut al mersului "in privat", greselile mediatice prin a prezenta mult si exagerat mai ales cazurile negative din spitale, unii gazetari cu probleme grave de caracter, care mint, inventeaza si gonflează îi determină pe cei bolnavi sa nu mai aiba încredere in spitale, cabinete si policlinici de stat, desi asiguratii au gratuitate la consultatii! In plus, ei nu stiu că medicii buni, solicitați, cu rezultate deosebite au aceleași programări lungi și la privat și la stat.

Consultație pediatrie la privat - 1.200 de lei

Să mergi la un cabinet, clinică, medic privat, numai ca sa nu astepți, e o gafă monumentală!

Peste tot in lume, inclusiv la noi, actul medical de urgentă (sunt liste cu afectiunile de urgență din fiecare specialitate), e gratuit! La noi, unii "privati" dubleaza prețul! E inuman!

Mai ales când este vorba de pediatrie. E posibil ca o consultație obișnuită la un copil (si nu numai) sa coste 1200 lei iar daca parintele doreste programare repede, peste 2000???!!! E total IMORAL, elegant spus!

Nu ma refer doar la cineva care vrea mai repede, (diferenta la cei in cauză fiind de 6-800 lei, inadmisibil) ci si la urgențele grave si cu adevarate care pot pune viața sau un organ in pericol! Nu o data au venit urgente majore trimise de la " privat", dupa ce omul platise acolo taxa de consultatie de urgență! Cei care fac așa sint medici, dar nu si oameni!” a scris Monica Pop pe contul său de socializare.