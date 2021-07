Operație pe creier cu pacientul treaz, în premieră la Bistrița. Medic anestezist: "Creierul nu doare"

Procedura chirurgicală a avut loc săptămâna trecută, la Spitalul Județean de Urgență Bistriţa.

Felicitări echipei medicale, care a extirpat tumora de pe creierul pacientei, redându-i șansa la o viață normală, respectiv:

Dr. Andrei Farcaș-Rotariu, Neurochirurgie, dr. Anca Moldovan, ATI, dr. Horațiu Chițac, Neurochirurgie, dr. Adina Timbuș, Neurolog, Oana Staisnar - as. med. instrumentar, Denisa Buhai - as. med. ATI, Aura Marcu - as. med. ATI.

"O echipa medicală de excepție a realizat o nouă premieră medicală – prima operație pe creier cu trezire intraoperatorie (awake brain surgery) pentru extirparea unei tumori, la o pacientă diagnosticată cu formațiune tumorală cerebrală, fronto-parietală, parasagitală, stânga. Trezirea intraoperator a pacientului se face pentru a monitoriza în timp real funcțiile motorii deservite de zona în care are loc operația”, a declarat managerul Spitalului Județean Gabriel Lazany pentru bistriteanul.ro

Dr. Anca Moldovan, anestezist ATI: "Procedura limitează distrugerile de ţesut cerebral"

Dr. Anca Moldovan, anestezist ATI, a vorbit, marți, în exclusivitate la Antena 3, despre această performanță medicală.

"În primul rând, această procedură necesită o echipă care să fie bine sudată și care să fie de acord cu această procedură. Un neurochirurg care să nu fie impresionat de faptul că pacientul comunică și este treaz. Pacientul, la rândul lui trebuie să fie cooperant și să înțeleagă exact despre ce este vorba. Neurologul care urmărește mișcările și comunicarea verbală și non-verbală a pacientului, la fel, trebuie să fie antrenat și atent. Această procedură are avantajul că limitează urmărind în timp real, modificările care apar la pacient, limitează leziunile țesutului cerebral nobil care înconjoară tumora sau poate fi lezat în timpul exciziei acesteia.

Dr. Anca Moldovan: "Creierul nu doare!"

Procedura pe care aplicat-o se numeşte asleep-awake-asleep. În partea dureroasă în care se ajunge până la creier, pacientul doarme, după care, creierul nu doare. Fenomenul de durere nu apare atunci când se lucrează direct pe creier, fără să se atingă alte structuri. Pacientul este prefect conştient. E foarte ciudat pentru cineva care nu lucrează cu aşa ceva. Pacientul nu sesizează că cineva lucrează pe creierul lui. Nu îl doare, nu simte atingerea", a explicat dr. Anca Moldovan, medic anaestezist ATI.

