Radu Tudor: La aniversarea Spitalului Fundeni, profesorul Oproiu a fost ignorat de actuala conducere

foto: captura Antena 3

Institutul Clinic Fundeni a implinit 60 de ani. Ceremonii, politicieni, medici, afaceristi – toti au marcat impreuna momentul.

A lipsit o singura personalitate. Esentiala pentru Fundeni : prof dr Alexandru Oproiu. A condus 25 de ani aceasta institutie si a consolidat-o printr-un efort profesional si personal remarcabil, scrie Radu Tudor pe blog.

Numita in 2011 de guvernul Boc in calitate de manager, dr Carmen Orban n-a avut in 8 ani timp sa afle ce inseamna numele Oproiu pentru Fundeni. Evident. nu l-a invitat. Nu e nici politician, nu are nimic de vanzare din partea vreunei firme, nu poate pune pile. E doar medic, invitat anual in SUA pentru expertiza profesionala, dar neinvitat in Romania, la Fundeni…



Ramane sa ne bucuram noi de faptul ca la 88 de ani impliniti, prof dr Alexandru Oproiu isi practica meseria. Si cand are timp de impartaseste si noua ceva din extraordinara sa experienta.



La multi ani pentru cei 60 de ani de Fundeni, dle profesor Oproiu !

25 dintre ei sunt si ai dumneavoastra.