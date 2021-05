Cum a reuşit Sarmiza Andronic să slăbească 11 kilograme în doar două luni şi jumătate: "Nu vorbim despre o dietă-minune!"

Invitată în cadrul emisiunii News Magazine de la Antena 3, Sarmiza Andronic a vorbit despre cum a reușit să slăbească 11 kilograme într-un timp foarte scurt.

Sarmiza Andronic: "Nu vorbim despre o dietă-minune"

Cuvântul dietă nu mi se potrivește la ceea ce fac eu acum. Este adevărat, am slăbit 11 kilograme în două luni jumate, dar este vorba despre un nou mod de viaţă, despre alimentaţie mediteraneană pe care am învăţat-o sub îndrumarea unui nutriţionist grec care m-a învăţat exact, cum să mănânc corect şi mai ales, m-a educat în ceea ce priveşte alimentația.

Nu va fi un mod de viață pe scurtă durată, ci pe o durată lungă de timp și sper să fie în regulă, mai ales că de-a lungul timpului am ținut mai multe diete. Asta nu este o dietă. Am ținut mai multe diete și nu au funcționat și de fiecare dată m-am întors la kilogramele pe care le-am avut.

Nu va fi un mod de viață pe scurtă durată, ci pe o durată lungă de timp și sper să fie în regulă, mai ales că de-a lungul timpului am ținut mai multe diete. Asta nu este o dietă. Am ținut mai multe diete și nu au funcționat și de fiecare dată m-am întors la kilogramele pe care le-am avut.

"Mă simt foarte bine în pielea mea şi pare că am un alt tonus"

Este minunat. Mi-au mai spus şi alţii că nu aveam nevoie să slăbesc. Asta înseamnă că ori am fost eu suficient de atentă la felul în care m-am îmbrăcat, ori poate doar în anumite părţi ale corpului era nevoie de asta, dar mă simt foarte bine. Ceea ce este foarte important este că am fost la medic, la nutriţionist. Nu se face nimic după aiurea şi după ureche. Informaţiile nu se iau de oriunde", a spus analistul politic.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal