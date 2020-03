Sfat de sănătate. Medic de la Balș ne spune cum ne protejăm de coronavirus - Legătura dintre gripă și COVID-19

''Când spunem că stăm în casă şi spunem că ieşim cât mai rar, chiar aşa trebuie să se întâmple. Ieşim la cumpărături, probabil o dată pe săptămână, nu mai des. Indiferent cât am încerca să ne luăm măsuri, cel mai bine e să avem puţine ieşiri din casă. Dacă totuşi ieşim, e bine să renunţăm la ticurile pe care le aveam înainte, de a ne duce mâna în permanenţă la faţă.

În momentul în care intru în market, există soluţia dezidectantă la intrare şi atunci ar trebui să ne dezinfectăm foarte bine. Asta înseamnă că o sa am mâinile curate. Acum nu trebuie să mă gândesc că absolut toate suprafeţele vor fi contaminate, însă în timp ce îmi cumpăr cele necesare, încerc să nu îmi duc mâna la faţă. Pe de altă parte, dacă am anumite ticuri, aş putea să am o sticluţă cu dezinfectant în buzunar.

Când ajungem în casă vom folosi săpun şi apă din abundenţă. Ne vom spăla foarte bine pe mâini. Atenţie, ne spălăm atât pe mâini, cât şi pe faţă, de fiecare dată cât intrăm în casă'', a explicat medicul Adrian Marinescu.

Sfat de sănătate. Cum ne protejăm de coronavirus