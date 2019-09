Sfat de sănătate. Cum scăpăm de gândurile negative și de unde vine depresia

Foto: pixabay.com

Cu toții avem uneori zile atât de proaste încât ne gândim că ziua de mâine nu va fi mai bună. Andreea Cigolea a prezentat la „Sfat de Sănătate” cum facem diferența între gânduri și emoții negative. Psihiatrul Dan Roșca a explicat când este cazul să ajungem la un specialist, dar și de unde vine depresia de fapt.

Diferența dintre emoții și gânduri

„Emoția e o trăire. Ești trist, vesel, neliniștit. Gândurile negative reflectă nu felul în care te simți, ci lucrurile la care te gândești. Spre exemplu, o să-mi fie rău tot timpul, sunt ultimul dintre oameni, în discuția dintre mine și colegul meu de azi n-am știut să răspund. Acesta e un exemplu de trei gânduri negative care apar la cei predispuși la așa ceva. Viața nu e nici pozitivă, nici negativă. Realitatea e neutră în raport cu noi. Noi îi dăm culoarea emoțiilor și semnificația gândurilor. Unii dintre noi sunt prea puțin dispuși și la emoții negative și la gânduri negative”.

Despre tulburarea psihică

„Tulburarea psihică are un criteriu de definiție afectarea vieții, a relației cu familia, cu societatea și cu profesia. Dacă aceste emoții negative, gânduri negative sunt atât de puternice încât afectează performanța ta familială, socială, profesională, înseamnă că ai ceva. Poți avea depresie, anxietate”.

Putem să ne tratăm singuri?

„Oamenii pot face multe cu ei singuri, atâta timp cât realizează că au o problemă. Omul singur nu are o oglindă într-o altă persoană. Dacă nu am un semnal de la altul că sunt așa, îmi va fi foarte greu să-mi dau seama că am o problemă. Dacă ai dubii că cei din jur au dreptate, te duci la specialist. La un psiholog dacă problema e mai mică, la un psihiatru dacă problema e mai mare”.