Imagini din unitatea modulară COVID construită la Iaşi: "Chestia poate fi numită oricum, numai spital nu. Plouă şi e frig" | VIDEO

În investiţia de aproape 12 miloane de euro a pătruns ploaia şi pare că lucrările nu vor fi remediate curând. Acolo nu există nici un pat operaţional, iar temperatura din soaloane nu despăşeşte 17 grade Cersius. Costel Alexe ar fi fost în vizită la spital însă, momentan, acesta nu a semnalat nici un fel de problemă.

Pe reţelele de socializare însă au apărut imagini din unitatea modulară care atestă că foarte multă aparatură medicală stă nefolosită, asta în condiţiile în care în acest moment România este din nou în criză de paturi la terapie intensivă.

Spitalul mobil de la Leţcani a fost deschis în luna octombrie 2020. În luna ianuarie 2021 a fost închis pentru lucrări de igienizare şi dezinfecţie. Măsura închiderii a venit chiar înaintea unei perioade cu temperaturi negative anunțate în Iași pe motiv că problemele cu instalaţia a de încălzire ar fi putut pune în pericol sanătatea pacienţilor, în saloane fiind constant temperaturi de 17-18 grade Celsius.

Pacienții cu COVID-19 de la spitalul modular Lețcani au fost mutați din cauza frigului.

Deşi problema a fost identificată de săptămâni bune, încă nu a fost găsită şi o soluţie. Şi mai grav este faptul că, în acest moment, imaginile publicate miercuri pe reţelele de socializare, nu arata nici o imbunatatire. Nu se ştie dacă instalaţiile vor funcţiona în condiţiile în care se anunţă nopţi geroase.

"Chestia aia de la Letcani poate fi numita oricum, dar nu spital. Sunt containere cu aparatura medicala in ele, nu spital. Cert este ca dr. Rosu, directorul de la Infectioase si cel care are "spitalul" in administrare, i-a explicat lui Costel Alexe ca nu exista niciun pat operational si ca temperatura in saloane e intre 14 si 17 grade Celsius. Ar fi, teoretic, 20 de paturi ATI intr-un modul iar alte 20 intr-un modul fara sas (acea usa glisanta care separa zona de acces de salon), dar nici ele nu pot fi folosite dupa standarde", scrie un jurnalist ieşean care a fost azi la unitatea medicală din Leţcani.

Actualul guvern a declarat recent ca intenţionează să redeschidă cat mai repede spitalul de la Leţcani.

