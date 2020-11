Sterilizatoarele de aer Veit. Soluția germană pentru combaterea virusurilor și a bacteriilor (P)

Calea principala de transmitere sunt aerosolii incarcati cu microorganisme, care au proprietatea de a ramane o perioadă lungă de timp in suspensie in aerul din incaperile frecventate de persoane,. Recomandarea OMS este de a aerisi cel putin o data la 30 de minute zonele in care oamenii desfasoara activitati. In cele mai multe cazuri , mai ales in anotimpul rece, acest lucru nu este posibil.

Soluția pentru dezinfectarea aerului în locurile populate este radiația UV-C care poate fi utilizată pentru a distruge virusurile și bacteriile limitând astfel riscurile de infecție.

Lumina UV C a fost utilizată de peste 40 de ani pentru dezinfectarea aerului, a suprafețelor și a apei, folosindu-se de acest principiu, grupul Veit a creat și perfectat în urma zecilor de teste de laborator cele mai eficiente sterilizatoare de aer. Sute de clienți mulțumiți din Germania pot confirma calitatea și eficiența dispozitivelor de sterilizare a aerului și a tehnologiei bazată pe radiații UV-C.

Sterilizatoarele de aer Veit pot fi folosite chiar și in prezența persoanelor în incintă deoarece radiațiile sunt perfect izolate în interiorul aparatelor. Lămpile cu raze UV-C încorporate în sterilizatorul VEIT, emit radiații cu o lungime de undă de 254 nm și cu o putere de 95W, respectiv 190W astfel putând elimina 99,9% din virusurile și bacteriile prezente în aer.

Studiile efectuate recent de către Universitatea Boston din SUA în laboratoarele sale naționale de boli infecțioase au confirmat eficacitatea lămpilor UV C în inactivarea SARS CoV 2 virusul care provoacă COVID 19. Materialul inoculat a fost tratat cu diferite doze de radiații UV C de la o sursă de lumină Signify, inactivarea fiind evaluată în condiții diferite. Universitatea a concluzionat că lumina UV C poate distruge virusul SARS CoV 2 in proportie de 99.9%.

” Rezultatele testelor noastre arată că peste o anumită doză de radiație UV C, virusurile au fost complet inactivate. Dupa câteva secunde de expunere a probei martor la radiatia UV C nu s-au mai detectat viruși activi” - rezumă Dr. Anthony Griffiths, profesor asociat de microbiologie la Școala de Medicină a Universității din Boston. Acest lucru este esențial în situația actuală în care se caută modalități de continuare a activitaților și prestare a serviciilor în siguranță.

Sterilizatoarele de aer VEIT sunt potrivite pentru spații cu suprafețe între 30m² si 120m² și pot dezinfecta de la 80m3 până la 300m3 de aer pe oră. Fiind isolate în carcasa metalica, lampile UV C nu emit radiatie in exterior, putand funcționa neîntrerupt in prezenta oamenilor .

Recomandarea noastra este ca aparatele sa ramana pornite o perioada cat mai lunga de timp, ele putând funcționa 24 de ore din 24, pentru a opține siguranta unui mediu lipsit de microorganisme pe toata durata zilei.

Spre deosebire de celelalte sterilizatoare de aer existente pe piață, dispozitivele noastre sunt fabricate în Germania din componente de calitate, au o carcasă din oțel inoxidabil, dispun de lămpi profesionale care funcționează la lungimea de undă dovedită a fi cea mai eficientă pentru eliminarea virusurilor cu o putere mare de emitere.

Sănătatea ta și a celor din jur contează, alege sterilizatoarele de aer Veit pentru purificarea aerului în școli, grădinițe, spitale, spații publice și zone de producție.

Avantajele sterilizatoarelor de aer Veit. Alegerea perfectă pentru purificarea aerului

Conducerea Farmaciei San Marco Sibiu: „Din grija si respect pentru clientii nostrii, in completarea masurilor stricte de igiena si preventie implementate deja, am achizitionat un aparat

Veit AC 10, pentru a asigura un climatcat mai sigur in incinta farmaciei.”

- Dezinfectează aerul din încăperi cu ajutorul tehnologiei UV-C – demonstrate și verificate; - Elimină 99,9% din virusurile și bacteriile din aer; - Funcționează fără chimicale; - Lămpile cu raze UV-C la o lungime de undă de 254 nm și o putere de emitere de 95W asigură sterilizarea eficientă a aerului; - Componente fabricate în Germania; - Dezinfectează aerul 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână în prezența oamenilor în încăpere AC 20, instalat in zona de productie (hala industriala). Sterilizatoarele de aer Veit sunt potrivite pentru funcționarea în: Spitale;

Școli;

Grădinițe;

Centre pentru îngrijire a bătrânilor;

Cabinete medicale;

Farmacii

Clădiri de birouri;

Zone de producție;

Săli de așteptare;

Instituții publice;

Restaurante, baruri;

Industria alimentară;

Zone de ambalare, și multe altele;

Clădiri rezidențiale

Ac 10 perfect pentru a asigura un mediu sanatos si in confortul propriei tale locuinte.

Clinica ASTRA Sibiu

„Clinica noastra are ca prioritate mentinerea unui climat cat mai steril si sanatos in spatiile comune in care pacientii relationeaza cu personalul medical. De aceea sterilizatorul de aer VEIT AC10 a reprezentat pentru noi o solutie adiacenta normelor stricte de igiena aplicate in toate locatiile clinicii Astra Sibiu” – Conducerea Clinicii Astra Sibiu