Temperatura maximă suportată de corpul uman. Dincolo de acest prag, hipertermia poate ucide inclusiv persoane perfect sănătoase

Hipertermia sau supra-încălzirea corpului are loc atunci când organismul nu mai poate elibera suficientă căldură pentru a menține o temperatură normală.

Când mediul înconjurător este mai cald decât ​​interiorul corpului, aerul exterior este prea cald sau umed pentru a accepta pasiv căldura din piele și pentru a evapora transpirația, ceea ce împiedică organismul să-și elibereze căldura.

Tipurile de hipertermie și simptomele asociate includ:

Căldură și oboseală. Acest stadiu de hipertermie provoacă: transpirație excesivă, epuizare, spumă la gură, crampe musculare, spasm și durere, durere de cap sau o ușoară greaţă.

Extenuare de la căldură. Excesul de căldură, dacă este lăsat netratat, poate duce la accident vascular cerebral de căldură, care este o condiție care pune viața în pericol. Simptomele de epuizare a căldurii includ: piele rece, palidă, umedă, puls rapid dar slab, greață, vărsături și diaree, durere de cap, crampe musculare, epuizare, slăbiciune, sete intensă, ameţeală, urinare mai puțin frecventă și urină întunecată, dificultăți de atenție sau concentrare, umflarea ușoară a picioarelor și a gleznelor sau a degetelor și a mâinilor, leșin temporar sau pierderi de cunoștință, accident vascular cerebral.

Când corpul ajunge la 40 de grade Celsius - Insolația sau șocul hipertermic

Se consideră că o persoană suferă de insolație atunci când temperatura corpului atinge 40 grade Celsius sau chiar mai mult. Insolația este cauzată de expunerea prelungită la temperaturi ridicate sau de activitatea fizică desfășurată pe vreme caldă.

Leșinul ar putea fi primul semn de insolație sau șoc hipertermic. Alte manifestări includ:

dureri trepidante de cap

amețeli și stare de confuzie

lipsa transpirației

piele uscată, caldă și roșie

slăbiciune și crampe musculare

greață și vărsături

bătăi rapide ale inimii (care pot fi puternice sau slabe)

respirație rapidă și superficială

modificări de comportament, cum ar fi confuzie sau dezorientare

convulsii

pierderea conștienței

Insolația poate duce la o serie de complicații, în funcție de cât timp este ridicată temperatura corpului. Complicațiile severe includ:

Leziuni ale organelor vitale.Fără un răspuns rapid la temperatura corporală scăzută, insolația poate provoca inflamarea creierului sau a altor organe vitale, ceea ce poate duce la leziuni permanente.

Moarte. Fără un tratament prompt și adecvat, insolația poate fi fatală.

Temperatura maximă suportată de corpul uman - Temperatura "bulbului umed" de 35 de grade Celsius

Cea mai mare temperatură pe care care corpul uman o poate tolera, este o temperatură a bulbului umed (n.r. wet bulb) de 35 de grade Celsius, conform unui studiu din 2020 din revista Science Advances.

Temperatura bulbului umed nu este aceeași cu temperatura aerului pe care ați putea să o vedeți raportată în prognozele locale sau de aplicația meteo preferată.

O temperatură a bulbului umed este măsurată de un termometru acoperit cu o cârpă înmuiată cu apă și ia în considerare atât căldura, cât și umiditatea. Acesta din urmă este important pentru că, cu mai multă apă în aer, este mai greu ca transpirația să se evapore de pe corp și să răcească o persoană.

Dacă umiditatea este scăzută, dar temperatura este ridicată, sau invers, temperatura bulbului umed probabil nu se va apropia de punctul de vârf al corpului uman, a spus Colin Raymond, cercetător postdoctoral la Jet Propulsion Laboratory al NASA, care studiază căldura extremă, potrivit Live Science.

Dar când atât umiditatea, cât și temperatura sunt foarte ridicate, temperatura bulbului umed se poate strecura spre niveluri periculoase. De exemplu, când temperatura aerului este de 46,1 C și umiditatea relativă este de 30%, temperatura bulbului umed este de numai aproximativ 30,5 C. Dar când temperatura aerului este de 38,9 C și umiditatea relativă este de 77%, temperatura bulbului umed este de aproximativ 35 C.