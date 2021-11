Terapia cu OZON, la mare căutare pentru creșterea imunității și energiei

Stresul excesiv, jobul şi vârsta sunt unii dintre factorii care afectează nivelul de oxigen din sânge. Astfel, scade şi imunitatea.

Aceste valori scăzute ne afectează și imunitatea. Pentru a avea mai multă energie și pentru a ne întări organismul în lupta cu diverse boli, cabinetele medicilor care practică ozonoterapia prin sânge sunt la mare căutare.

"Avem două tuburi inserate, din tubul de sus vom introduce ozon, după ce vom vacumiza această sticlă și va avea o prensiune negativă. Iar din tubul de jos, vom veni în vena pacientei, și de aici, vom extrage sânge", declară unul dintre doctorii specializați în acest domeniu.

In țările din Europa, ozonoterapia prin sânge ocupa locuri fruntașe în terapiile pentru imunitate. Încet, încet, a început să fie căutată şi în România de către persoanele care vor să reziste stresului și luptei cu epuizarea.

”Muncind foarte mult la birou cu masca, am constatat că nu mă simt foarte bine, puțin slăbită și multe simptome care înainte nu existau. Domnul doctor m-a îndrumat către ozonoterapiea care te face mult mai energic, te protejează de bacterii, te protejează de fungi și cumva omoară bacteriile. Ajută foarte mult”, precizează un cetățean.

Contraindicații care trebuie luate în considerare

Trebuie să ne asigurăm că nu se va coagula sângele pacientului. Pacienții care au un puseu de hipertensiune, au contraindicație clară.

Cei care au hipertiroidism, hiperactivitate și hipermetabolism au o contraindicație fiindcă ozonoterapia crește metabolismul.

Pacienții care suferă de lipsă de glucoză 6posfat de hidrogenază, deșigur au și ei o contraindicație.

Riscurile acestei terapii sunt aproape inexistente. Dat fiind faptul că, acest aparat medical nu permite ca în organismul pacientului să ajungă altceva în afară de oxigen, așadar, nicio particulă nu poate să îi creez disconfort pacientului.

”Mă simt energizată, vitalizată, am nevoie de foarte puțină odihnă, am foarte multă forță. Am foarte multă energie.” declară un pacient după terminarea procedurii.

O sedinţă de ozonoterapie durează între 10-15 minute și costă în jur de 350 de lei, iar înainte de procedură, pacienţii trebuie să facă analize de sânge.

