Vaccinul antigripal va fi distribuit doar pe bază de rețetă | Dr. Tudor Ciuhodaru: "Se va descuraja populația"

Apar reguli noi pentru administrarea vaccinului antigripal. Aceste măsuri îi bulversează pe medicii de familie, întrucât nu vom mai putea lua serul din depozitele DSP. Vaccinurile vor fi distribuite pe bază de rețetă, prin farmaciile cu circuit deschis.

Vaccinurile antigripale au ajuns în farmacii, iar pacienții care se vaccinează an de an îl pot cumpăra deja. Pentru cei care trebuie să-l facă gratuit, lucrurile se schimbă în acest an.

Medicii de familie nu știu prea multe și așteaptă precizări de la Ministerul Sănătății. Tot ce se știe la momentul de față este că nu ei sunt cei care vor lua dozele din depozitele DSP, ci vor fi distribuite la farmaciile cu circuit deschis.

Deși pacienții se pot imuniza direct în farmacie, farmaciștii au nevoie de o autorizație specială pentru a autoriza vaccinul. Mijlocul lunii septembrie ar fi momentul ideal pentru începerea campaniei de vaccinare pentru că organismul are nevoie de trei săptămâni pentru a produce anticorpi.

"Din punctul meu de vedere, marea problemă a vaccinurilor antigripale era pe de o parte informarea pentru sănătate și pe de altă parte disponibilitatea vaccinurilor. Foarte mulți oameni ajung să renunțe la ideea de a se vaccina pentru că nu se refac stocurile și alții ajung la vaccin abia în ianuarie, ce sens mai are atunci când trebuie să se vaccineze din septembrie?

Ar fi bine ca Institutul Cantacuzino să producă din nou vaccinuri. Ar fi ideal să îl avem ieftin și gratuit la noi în țară pentru cei care vor să-l facă.

Ce se va întâmpla? Se va descuraja populația care vrea să se vaccineze. Și pe de altă parte, prețul va fi semnificativ mai ales pentru familiile cu mai mulți copii. Există și posibilitatea de a se comercializa la negru, ceea ce este foarte grav", a declarat medicul Tudor Ciuhodaru, la Antena 3 CNN.