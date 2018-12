Unul dintre cei mai mari medici ai României: „Cafeaua are un efect antiinflamator dovedit. Nu are nocivitatea alcoolului”

Doctorul Alexandru Oproiu a vorbit miercuri seară în emisiunea „Punctul de întâlnire” despre efectele cafelei asupra organismului.

Medicul spune că, dacă este consumată în cantități mici, cafeaua are efecte benefice.

„Beau cafea în fiecare zi. Primul lucru pe care îl fac când ajung la spital este cafeaua. Se prepară la ibric, nu le accept pe astea sofisticate. Cafeaua este pusă de foarte multe ori alături de alcool. Cafeaua, în cantitate mică, este stimulant al sistemului nervos membran. Cafeaua are un efect antiinflamator dovedit și are și efect antiviral. Nu trebuie pusă cafeaua alături de alcool, pentru că nu are, în condițiile în care le-am spus, nocivitatea alcoolului”, a spus medicul.