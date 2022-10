Şapte ani de la tragedia din club Colectiv | Zeci de oameni au aprins lumânări în memoria victimelor

Victimele incendiului de la clubul Colectiv au fost comemorate, în această seara, de către zeci de persoane, care s-au strâns în fața fostului club pentru a aprinde lumânări.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

"Ziua de 30 Octombrie a devenit de 7 ani o zi a comemorării uneia dintre cele mai mari tragedii din ultimii 50 de ani petrecute în România şi în acelaşi timp o zi în care ne reamintim an de an de corupţia şi de impotenţa statului român. De 7 ani părinţii, rudele celor decedaţi şi supravieţuitorii incendiului vorbesc în această zi despre viaţa lor şi a celor plecaţi, despre speranţe şi dezamăgiri, despre curajul asumării, despre schimbare, despre justiţie şi nevoia de adevăr", scria Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010, pe Facebook.