O americancă, îngerul salvator al copiilor români. Sara Smith a salvat șapte copii de la moarte și le-a oferit o familie

De atunci, nu doar că a salvat cei şapte copiii de la moarte, ci le-a oferit o familie şi o casă. Nu spune despre ei că sunt adoptați, le spune "copiii mei născuți din inimă." O cunoaştem acum pe Sarah Smith.

Prima vizită în România a fost una pe care nu o va uita niciodată

Prima vizită la noi, de acum 14 ani, nu o va uita niciodată. Tăcerea din orfelinat a impresionat-o: „Eu sunt psiholog și am venit în România să studiez problema asta dar nu mă așteptam la ce am găsit. Dacă copii nu au pe cineva care răspunde la nevoile lor, copii învață că nu vine nimeni și nu are rost să plângă. Prin lipsa de atașament copii nu plâng, se uitau în tavan. Eram sigură că era ora de somn. Studiasem, știam că cei mici nu plâng când nu au atașament dar să vezi asta în realitate e altceva. Momentul acela mi a schimbat viața. Nu aveam de gând să mă mut atunci, era prima dată în România. Am zis că stau un an, doi, am facut masterul în psihologie și am zis că merg să studiez niște cazuri. Am vrut să văd cum cresc și cum se dezvoltă copii ăștia”, a povestit Sara la „Eroul Zilei.

Sara a devenit mamă pentru șapte copii abandonați

Nu se aștepta să devină mamă, dar copii au cucerit-o din prima: „Primul copil este un copil cu multe probleme de sănătate. A venit pur și simplu la mine. El făcea convulsii, a avut probleme la naștere și am zis că îl ajut. După câteva luni nu s-a mai pus problema să nu îl iau. Este un copil așa bun și cuminte. Autoritățiile mi-au spus că mama băiatului urmează să mai nască din nou, dar fără certificat deci 2-3 ani copilul nu va exita legal. Am încercat să caut soluții să îi fac fetiței acte. Am plecat cu ei doi în America, că de acolo sunt. Perioada cât am stat acolo am făcut cursuri pentru copii adoptați și cumva m-au pregătit pentru următorii”, ne-a mai spus Sara.

Sara Smith, îngerul salvator al copiilor