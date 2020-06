Scandal după afișarea notelor la Evaluarea Națională. Viitorul elevilor, pus în pericol de profesorii evaluatori. Lucrare de nota 10, notată cu 6 înainte de contestație

Din 28 de lucrări contestate la o școală din Brașov, 26 au obținut, după corectare, note mai mari, ceea ce înseamnă că 89% dintre lucrări au fost greșit apreciate de prima comisie.

Părinții sunt revoltați și au cerut explicații. ”Sunt 28 de contestații dintre care multe s-au soluționat așa cum ați spus și dumneavoastră - 14 contestații au obținut peste un punct, 6 mai mult de două puncte și o contestație, cred că 3,5 puncte. O eroare umană se poate întâmpla la un procent de 0,50-0,70%, este normal, dar diferențe de peste 1 punct, diferențe de mai mult de 2 puncte ridică mari semne de întrebare privind corectarea”, a declarat, în exclusivitate la Antena 3, Antonela Panțuru, mama unui elev de clasa a 8-a din Brașov, care a depus, sămbătă, un memoriu pentru schimbarea metodei de corectare.

Întrebată dacă a primit un răspuns în legătură cu situația prezentată, mama elevului a răspuns că a primit un comunicat de presă din partea Inspectoratului Școlar Județean, ”care spune că s-a urmat o procedură și că pentru cei care au avut un punct diferență a mai existat o comisie de evaluare (...)Este vorba despre un principiu. Mi-aș dori ca generațiile viitoare de copii să nu mai depindă de un astfel de barem subiectiv, despre asta este vorba.”, a mai spus părintele.

Diferențe și mai mari de notare la Evaluarea Națională, în Gorj

Şcoala gimnazială Peşteana Jiu din județul Gorj, doi elevi au avut șocul vieții atunci când și-au văzut notele inițiale.

Eleva care iniţial a fost notată cu 6 şi, în urma recorectării de către două comisii, a primit 10, a avut nevoie de medicamente ca să îşi poată reveni:

„Fetiţa chiar a avut un şoc şi părinţii i-au dat pastile de calmare. Din câte am înţeles, începuse să aibă o semipareză la gură. A venit fetiţa la contestaţii şi mi-a spus că a făcut absolut tot şi că nu are cum să ia mai puţin de 10. Are cea mai mare medie acum din tot Centrul de evaluare al localităţii Bâlteni. A primit 9,80 la Limba şi Literatura Română şi media generală este de 9,90“, a declarat Constantin Deaconescu, directorul Liceului Bâlteni, căruia îi este arondată Şcoala gimnazială din satul Peşteana Jiu, pentru Adevărul.

Un alt elev de la aceeași școală ar fi picat Evaluarea Națională, dacă nu ar fi făcut contestație.

Scandal după afișarea notelor la Evaluarea Națională. Lucrare de nota 10, notată cu 6 înainte de contestație

Ministrul Educației Monica Anisie nu a putut fi contactată pentru a emite un punct de vedere în legătură cu modalitățile de evaluare ale lucrărilor de la Evaluarea Națională.