Schimb dur de replici în platoul Antenei 3. Oana Zamfir, către Alexandru Cumpănașu: "Ați avut în spate o dramă pe care ați exploatat-o în cel mai grosolan mod posibil"

Oana Zamfir l-a pus imediat la punct pe candidatul la prezidențiale Alexandru Cumpănașu, după ce acesta a spus că nu a avut în spate vreun partid, bani sau televiziuni.

"Ați avut în spate o dramă pe care ați exploatat-o în cel mai grosolan mod posibil", i-a spus Oana Zamfir, făcând referire la cazul Caracal.

Alexandru Cumpănașu, a declarat după rezultatele EXIT-POLL că nu crede în acest sondaj, iar din punctul său de vedere în prezent„nu putem vorbi despre un rezultat final”.

„S-a viciat foarte mult acest proces electoral, iar orice cetățean sau candidat dacă vrea poate solicita anularea acestor alegeri. Nu uitați că avem deja buletine pentru turul doi în care au 2.000 de cetățeni au votat. Cei care au votat Alexandru Cumpănașu nu sunt cei care au votat anti-PSD. Cei care au votat pentru mine au votat pentru o cauză clară. Nu am avut un partid în spate, nu am avut bani în spate, nu am avut televiziuni în spate”, a declarat Alexandru Cumpănașu la Antena 3.

Klaus Iohannis conduce detașat cursa pentru un nou mandat la Cotroceni, arată datele EXIT-POLL-ului realizat de CURS -AVANGARDE pentru Antena 3. Dar bătălia cea mai importantă se duce pentru locul 2, una care ar putea fi înclinată de votul masiv din diaspora.

